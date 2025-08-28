Një zhvendosje e rëndësishme diplomatike po ndodh në skenën ndërkombëtare, ku Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar (E3) kanë nisur procesin 30-ditor për rivendosjen e sanksioneve të OKB-së ndaj Iranit. Ky veprim, i njohur si mekanizmi “snapback”, vjen si një përgjigje ndaj shkeljeve të supozuara të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 nga Teherani.
Lëvizja e treshes evropiane ka nxitur një reagim të ashpër nga Irani. Një zëvendësministër i jashtëm iranian paralajmëroi se vendi do të ndërpresë bashkëpunimin me agjencinë bërthamore të OKB-së (IAEA) nëse sanksionet rivendosen. Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, e quajti veprimin e E3 si “të paligjshëm dhe të pajustifikuar”, duke paralajmëruar se Teherani do të reagojë “në mënyrë të përshtatshme”.
Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë shprehur mbështetjen e tyre për sanksionet, por Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha se Uashingtoni “mbetet i disponueshëm” për bisedime me Iranin. “Snapback nuk bie ndesh me gatishmërinë tonë të sinqertë për diplomaci, por vetëm sa e forcon atë,” tha Rubio.
Nga ana tjetër, Rusia dhe Kina, dy anëtarë të tjerë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, kanë hartuar një rezolutë rivale që kërkon zgjatjen e marrëveshjes bërthamore të Iranit për gjashtë muaj, duke i bërë thirrje Teheranit të rifillojë negociatat.
