Evropa Jugore po përballet me një nga krizat më të rënda mjedisore dhe humanitare të viteve të fundit. Një zjarr i përmasave katastrofike në Francën jugperëndimore — katër herë më i madh se sipërfaqja e Parisit — vazhdon të kërcënojë komunitetet bregdetare, ndërsa bilanci humanitar po rëndohet me humbjen e tre zjarrfikësve në Greqi dhe zhvendosjen e më shumë se çerek milioni banorëve në mbarë rajonin.
Gjendja e jashtëzakonshme ka përfshirë një territor të gjerë që shtrihet nga bregu francez i Atlantikut deri në ishujt e Mesdheut Lindor, si pasojë e një përzierjeje shkatërruese të temperaturave ekstreme që i afrohen 40°C, thatësirës historike dhe erërave të forta.
Tragjedia në Greqi dhe operacionet në frontin francez
Humbja e jetëve njerëzore i ka dhënë një përmasë edhe më dramatike situatës. Autoritetet greke konfirmuan vdekjen e dy zjarrfikësve gjatë luftimeve me flakët në rajonin e Rethymnos në Kretë, si dhe humbjen e një pjesëtari të tretë të ekipeve të emergjencës në rajonin e Peloponezit.
“Ata ranë në krye të detyrës për të mbrojtur jetën, pronën e qytetarëve dhe mjedisin natyror.”, thuhet në njoftimin zyrtar të Departamenteve Zjarrfikëse të Greqisë.
Në rajonin e Girondës në Francë, më shumë se 2,200 zjarrfikës dhe mbi 20 mjetë ajrore po përpiqen të mbajnë nën kontroll atë që konsiderohet si beteja më e madhe e vendit me zjarret. Ndihma ka mbërritur nga ushtria, strukturat kombëtare dhe partnerët evropianë.
Evakuimet masive dhe reagimi i komunitetit
Në kulmin e krizës, numri i personave të zhvendosur për shkak të rrezikut arriti në afërsisht 330,000 në të gjithë Francën dhe Spanjën, duke e kthyer këtë në operacionin më të madh të evakuimit në kohë paqeje.
Strehimi në Bordeaux
Qyteti ka shndërruar qendrën e tij të ekspozitave në një qendër pritëse për qindra familje të evakuuara.
Mobilizimi civil
Në fshatrat e rrezikuara si Souge dhe Lacanau, banorët lokalë po bashkohen me mjete private, duke pompuar ujë nga liqenet dhe duke lëruar tokën me makineri industriale për të krijuar rrethime mbrojtëse.
Hetimet mbi shkakun
Sipas Prokurorit të Bordeaux, Renaud Gaudeul, hetimet paraprake sugjerojnë se zjarri gjigant në Gironde mund të jetë nxitur aksidentalisht gjatë punës rutinë të pastrimit të shkurreve pranë një linje të tensionit të lartë elektrik.
Spanja më e qetë, por ndikimi klimatik mbetet alarmant
Në Spanjë, dhjetëra mijëra banorë në rajonin e Madridit dhe Ávilës kanë filluar të kthehen gradualisht në shtëpi pas përparimit të bërë nga zjarrfikësit, ndonëse rreth 10,000 persona mbeten ende nën urdhra evakuimi në Castellón.
Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez paralajmëroi se ekipet e emergjencës po përballen me kushte mjaft të vështira për shkak të valës së katërt të të nxehtit që po përfshin vendin.
Sipas të dhënave të shërbimit klimatik të BE-së, Copernicus, Evropa vazhdon të jetë kontinenti që po ngrohet më shpejt në botë — me dyfishin e mesatares globale. Vetëm gjatë këtij viti, në Francë janë djegur më shumë se 1,160 kilometra katrorë sipërfaqe pyjore, çka ka nxitur shqetësime të mëdha për pasojat afatgjata mbi mjedisin, ekonominë dhe turizmin rajonal.
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