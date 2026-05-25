Një valë e pazakontë dhe rekord nxehtësie për muajin maj ka përfshirë Evropën Perëndimore, duke sjellë temperatura ekstreme, paralajmërime shëndetësore dhe të paktën tre viktima në Francë dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Në Francë, një burrë humbi jetën gjatë një gare në Paris, ndërsa temperaturat në disa zona arritën deri në 35 gradë Celsius. Ndërkohë në Britani, një burrë vdiq në një plazh të mbushur me njerëz në Hastings, East Sussex, ndërsa një 15-vjeçar u mbyt në Swanholm Lakes, Lincolnshire, gjatë ditës më të nxehtë të vitit deri tani.
Meteorologët paralajmërojnë se vala ekstreme do të vazhdojë gjatë gjithë javës, ndërsa një fenomen i njohur si “kupola e nxehtësisë” po bllokon ajrin e nxehtë afrikan mbi Evropën Perëndimore.
Sipas Météo-France, kjo është një “valë e hershme, e fortë dhe e qëndrueshme e të nxehtit”, me temperatura deri në 12 gradë më të larta se mesatarja sezonale. Qytete në Francën perëndimore pritet të thyejnë rekordet historike të majit, ndërsa Nantes parashikohet të arrijë 35°C, duke tejkaluar rekordin e vitit 2017.
Edhe Spanja dhe Portugalia po përgatiten për temperatura ekstreme, me disa zona portugeze që pritet të shkojnë pranë 40°C, ndërsa jugu i Spanjës mund të arrijë deri në 38°C.
Në Mbretërinë e Bashkuar, Zyra Meteorologjike ka paralajmëruar për një valë të konsiderueshme të nxehti, me temperatura deri në 33°C. Autoritetet kanë lëshuar alarme shëndetësore, përfshirë një paralajmërim portokalli për Londrën, ku priten pasoja serioze për të moshuarit dhe personat me probleme shëndetësore.
Fundjava e kaluar solli rekorde historike në disa vende evropiane. Në Britani u regjistrua dita më e nxehtë e majit në afro 80 vite, me temperatura që në Londër arritën në 32.3°C.
Ndërkohë, temperatura shumë të larta janë regjistruar edhe në Itali, Gjermani dhe në disa pjesë të Ballkanit, ku termometri ka shënuar deri në 33°C.
Ekspertët e klimës paralajmërojnë se fenomenet e tilla po bëhen gjithnjë e më të shpeshta për shkak të ndryshimeve klimatike. Sipas meteorologëve francezë, valët e nxehtësisë do të shfaqen më herët gjatë vitit dhe do të bëhen më intensive në të ardhmen.
Leave a Reply