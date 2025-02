Evi Kokalari thotë se Sali Berisha po tenton të mashtrojë për shpalljen e tij non grata.

“Nje tjeter tentative sot nga Sali Berisha per te mashtruar anetaret e Kongresit, me ne krye Marjorie Taylor Greene, e cila tha se USAID nepermjet ‘East-West Management Institute” ka goditur liderin e opozites.

Ju bej me dije se kjo eshte genjeshter klasike dhe super e shemtuar. Reforma ne drejtesi ka filluar perpara zgjedhjeve te prillit 2021, kur shumica e kishin harruar kush ishte Sali Berisha.

Serish, Berisha po shfrytezon nje elemente dhe po e perdor per benefitin e tij sic beri me McGonigal, i cili as nuk donte t’ja dinte kush ishte Berisha dhe po merrej me Bashen.

Momentalisht, jam ne proces te lidhem me kongresmenen ne fjale, per ta sqaruar se kushdo qe ja ka dhene ate infon, e kane mashtruar. Se shpejti dhe Lacivites do ti prehen krahet, dhe nese nuk kupton qe po mashtrohet, atehere te mbaj fajet bashke me Berishen per mashtrim te republikaneve ne Amerike.

Asnje nga ju s’do mund te mbuloni korrupsionin tuaj dhe ta beni kete politike. Me shume shtyni, me shume me mbushet mendja qe ju duhet te jeni te gjithe ne burg”, shkruan Kokalari.