Evi Kokalari ka kryer një akt shumë të fortë politik dhe publik. Në një aksion të paprecendentë, aktivistja e njohur e PD, ka publikuar në platformën X një material me mbi 3 mijë fjalë ku ka nxjerrë të gjithë “dosjen e zezë” të Sali Berishës, por edhe zbulon prapaskenat sesi Berisha ka tentuar të blejë me para ish-njerëz të fushatës së republikanëve.

Postimi në Facebook

Sali Berisha, Shkëlzen Berisha & Argita Berisha!!

Ja u kam thënë që sanksioneve tuaja apo mundit tuaj për t’i hequr ato, une nuk i ndahem, ashtu si ju nuk i ndaheni PARTISË DEMOKRATIKE.

Më shumë vazhdoni tentativat tuaja për ta mbajtur atë parti peng, më shumë luftë do bëj, dhe ju premtoj që rasti juaj, tentativa juaj për të korruptuar individë afër kabinetit të Presidentit, do shkojë tek tryeza e Trumpit dhe jo nëpërmjet Susie Wiles, jo se Susie do bjerë viktimë nëse kupton çfarë po ndodh.

Postimi i plotë në X:

E gjej veten pa fjalë teksa vërej Alberto Martinezin, ish-Shefin e Shtabit të @SecRubio, i cili tani shërben si partner në “Continental Strategy”, duke lobuar si te Departamenti i Shtetit ashtu edhe te ish-shefi i tij, Marco Rubio, për të hequr sanksionet e SHBA-së kundër Sali Berishës, ish-Presidentit dhe Kryeministrit të Shqipërisë.

Për kontekst, Martinez ka nënshkruar një kontratë prej 6 milionë dollarësh në emër të Continental me Sali Berishën. Ai dhe firma ligjore e Trujillos punuan për të ndërtuar një rast që ia paraqitën Departamentit të Shtetit të Rubios, me qëllim që të tregonin se klienti i tyre nuk është i korruptuar dhe të argumentonin se situata përbën persekutim politik. Nëse kjo çështje nuk kishte lidhje me korrupsionin, pse Berishës i duhej të paguante 6 milionë dollarë – një shumë e paparë për çdo firmë lobimi në një periudhë kaq të shkurtër?

Ju lutem lexoni të gjithë këtë mesazh, pasi unë do të shpjegoj se si individë specifikë nga Partia jonë Republikane – konkretisht ish-shefi i stafit të Marco Rubio, Alberto Martinez, Chris LaCivita dhe Paul Manafort – po ndihmojnë Sali Berishën dhe familjen e tij në ruajtjen e kontrollit të tyre në pushtet në këmbim të kontratave fitimprurëse që arrijnë në total, ndoshta, afër 10 milionë dollarë.

Alberto Martinez, Katie Wiles (vajza e Susie Wiles dhe tani partnere në Continental Strategy), Chris LaCivita dhe Paul Manafort kanë ndërhyrë drejtpërdrejt ose tërthorazi në zgjedhjet e fundit të Shqipërisë, të cilat u zhvilluan në maj 2025.

Gjatë fushatës, emri i Katie Wiles u përmend shpesh në median shqiptare, duke sugjeruar se, pavarësisht sanksioneve të SHBA-së, Sali Berisha kishte akses të drejtpërdrejtë te Presidenti Trump nëpërmjet vajzës së Susie Wiles, kompania e së cilës e përfaqësonte atë si klient. Ndërsa është e paqartë nëse Katie apo Susie Wiles ishin në dijeni të këtyre aktiviteteve, ato duhet të informohen kur emrat e tyre implikohen në ndërhyrje politike nga politikanë të korruptuar jashtë vendit.

Chris LaCivita, i cili nënshkroi një kontratë për të shërbyer si menaxher i fushatës së Sali Berishës, është promovuar shpesh nga mediat televizive të Berishës si ‘arkitekti’ pas fitores zgjedhore të Presidentit Trump.

Gjatë njërit prej tubimeve të fushatës së Berishës, LaCivita shkoi më tej duke i dërguar urime dashurie dhe ditëlindjeje Susie Wiles gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë, pavarësisht se nuk ishte ditëlindja e saj. Kjo dukej të ishte një përpjekje për të bindur votuesit se Berisha kishte mbështetjen e administratës Trump, gjë që ishte mashtruese.

Gjatë gjithë fushatës, deputetët dhe sekretari i shtypit i Berishës morën pjesë në intervista të shumta mediatike. Ata pretenduan se Berisha do të udhëtonte për në SHBA para Ditës së Zgjedhjeve dhe pohuan se sanksionet kundër tij dhe familjes së tij ishin pjesë e një gjuetie shtrigash politike nga administrata Biden që synonte konservatorët në mbarë botën. Ata argumentuan se administrata Trump do t’i hiqte këto sanksione, së bashku me ato të vendosura ndaj shumë biznesmenëve rusë. Berisha nuk udhëtoi kurrë për në SHBA, duke treguar qartë se Strategjia Kontinentale dështoi të siguronte vizën speciale të udhëtimit që një person nën sanksione mund të kërkojë për të hyrë në vendin tonë. Megjithatë, është thelbësore të pranohet se Berisha nuk është konservator; ai shpesh konsiderohet si komunisti i fundit i vërtetë në Shqipëri dhe vazhdon të minojë demokracinë dhe zgjedhjet e lira.

Kjo ngre pyetjen: pse ish-shefi i stafit të Marco Rubio po mbështet një politikan të korruptuar në Shqipëri, pavarësisht provave të konsiderueshme që vërtetojnë korrupsionin e thellë të Sali Berishës dhe familjes së tij?

Përgjigja është e qartë: kontrata fitimprurëse Për më tepër, si ia doli të siguronte Saliu 6 milionë dollarë për të paguar ish-Shefin e Shtabit të Rubios, veçanërisht duke pasur parasysh se ai ka qenë politikan për 34 vitet e fundit, duke fituar një pagë më pak se 2,000 dollarë në muaj? Në letrën e tyre të vlerësimit drejtuar Departamentit të Shtetit, Continental Strategy dhe Continental LLP paraqesin një rast të mbushur me gabime dhe të pavërteta, të cilat do t’i shpjegoj më poshtë.

Do të përshkruaj disa nga arsyet kryesore pse klienti i Alberto Martinez është nën disa hetime në Shqipëri dhe pse ai është sanksionuar si nga SHBA-ja ashtu edhe nga Mbretëria e Bashkuar. Si një individ shumë i njohur me politikën shqiptare dhe kontekstin më të gjerë të Ballkanit Perëndimor, mund të them me bindje se ky pohim nuk është i vërtetë.

Në fakt, këto sanksione kanë mbështetur demokracinë e Shqipërisë dhe kanë rritur besimin që populli shqiptar ka në udhëheqjen e Amerikës. Është e rëndësishme të theksohet se Shqipëria është shfrytëzuar nga figura si George Soros, i cili ka përdorur fondet e USAID-it për iniciativat e tij. Ishte Sali Berisha, kur ishte President i Shqipërisë, ai që e ftoi Sorosin në Shqipëri në fillim të viteve 1990.

Populli shqiptar, i cili mezi priste kthimin e Presidentit Trump në Shtëpinë e Bardhë për të luftuar globalistët dhe George Sorosin, është i habitur kur sheh se Departamenti i Shtetit i Rubios po përdoret në mënyrë të ngjashme me mënyrën se si e përdori Sorosi në të kaluarën. Megjithatë, këtë herë, janë konservatorët që kërkojnë të ndikojnë në politikën e jashtme të administratës Trump në këmbim të kontratave fitimprurëse.

Letra e vlerësimit e Strategjisë Kontinentale drejtuar Departamentit të Shtetit thotë shprehimisht: “Meqenëse demokracia e Shqipërisë është nën kërcënim të rëndë dhe Berisha nuk është më një figurë aktive politike, heqja e përcaktimit do të rivendoste neutralitetin dhe besueshmërinë amerikane në rajon.”

Kjo është një gënjeshtër e qartë. Aktualisht, Sali Berisha mbetet udhëheqësi i opozitës dhe Kryetari i Partisë Demokratike. Megjithatë, të gjithë anëtarët po bëjnë thirrje për dorëheqjen e tij pas një humbjeje të konsiderueshme në zgjedhjet e fundit. Sipas statutit të Partisë, nëse Partia humbet zgjedhjet, Kryetari kërkohet të japë dorëheqjen menjëherë. Kjo klauzolë u këmbëngul nga Berisha në statutin e Partisë, megjithëse ai zgjodhi të mos e zbatonte atë për veten e tij.

Berisha jo vetëm që po refuzon të japë dorëheqjen, por është gjithashtu një anëtar aktiv i Parlamentit të Shqipërisë, një pozicion që e siguroi pa u përballur me zgjedhje paraprake ose zgjedhje. Sali Berisha është thellësisht i përfshirë në politikën shqiptare dhe mbetet një figurë kyçe, duke refuzuar të largohet. Pyes veten nëse Alberto Martinez është në dijeni të këtyre fakteve apo nëse po e mashtron qëllimisht administratën Trump dhe Departamentin e Shtetit. Ndërkohë, ja disa nga pikat kryesore të Continental mbi arsyen pse Sekretari Rubio duhet të heqë sanksionet:

ARSYET PËR HEQJEN E Sanksioneve

– EMËRTIMI ISHTE I MOTIVUAR POLITIKISHT DHE I MUNGON BAZA FAKTIKE

– EMËRTIMI KA SHKAKTUAR REZULTATE DHE KA DËMTUAR INTERESAT E POLITIKËS SË JASHTME TË SHBA-së

– KREDENCIALET HISTORIKE DEMOKRATIKE

– HEQJA E EMËRTIMIT DO TË RIVENDOSTE NEUTRALITETIIN E POLITIKËS

– PËRPUTHJE ME QËNDRIMET E SHPALLURA TË SEKRETARIT RUBIO DHE REFORMAT E ADMINISTRATËS TRUMP (6) Ja baza për emërtimin e vitit 2021 nga ish-Sekretari i Shtetit Antony Blinken:

“Në cilësinë e tij zyrtare si Kryeministër i Shqipërisë, Berisha ishte i përfshirë në akte korruptive, duke përfshirë përvetësimin e fondeve publike dhe ndërhyrjen në proceset publike, duke përdorur pushtetin e tij për përfitimin e tij dhe për të pasuruar aleatët e tij politikë dhe anëtarët e familjes në kurriz të besimit të publikut shqiptar në të tyren…” institucionet qeveritare dhe zyrtarët publikë. Për më tepër, retorika e tij tregon se ai është i gatshëm të mbrojë veten, anëtarët e familjes së tij dhe aleatët e tij politikë në kurriz të hetimeve të pavarura, përpjekjeve kundër korrupsionit dhe masave të llogaridhënies. Me këtë përcaktim, unë po riafirmoj nevojën për llogaridhënie dhe transparencë në institucionet demokratike të Shqipërisë, proceset qeveritare dhe veprimet e zyrtarëve publikë shqiptarë.

*Eliminimi i Kritikëve dhe Vendosja e Autoritarizmit (1992–1994):**

– Figura kyçe të Partisë Demokratike, përfshirë Pashkon, Cekën, Zogajn dhe Imamin, të cilët kundërshtuan Sali Berishën, u shkarkuan. Shumica e këtyre individëve ishin themelues të vërtetë të Partisë Demokratike dhe konservatorë të vërtetë, ndërsa vetë Berisha nuk ishte; ai ishte një i infiltruar nga Partia Komuniste dhe ishte nominuar si kandidat për të shërbyer si Ministër i Shëndetësisë nën regjimin komunist.

– Berisha mori kontrollin e opozitës dhe demokracisë, duke u lejuar ish-udhëheqësve komunistë të shmangnin përballjen me drejtësinë për krimet e tyre. Vetëm dy anëtarë të politbyrosë komuniste morën dënime të vogla, kryesisht për abuzim me pushtetin dhe jo për krime kundër njerëzimit.

– Fatos Nano, kundërshtari politik i Berishës, u arrestua me akuza të dobëta politike.

**Rënia në Marrëdhëniet Ndërkombëtare (1994-1996):**

Ekzekutoi spastrime politike për të eliminuar kundërshtarët nga gara.

– Organizoi zgjedhje pa opozitë të vërtetë, duke çuar në dhunë dhe bojkote.

**Kriza e Skemës Ponzi (Piramide) dhe Rënia e Shtetit (1996–1997):**

– Sali Berisha lejoi dhe inkurajoi skemat piramidale për përfitime elektorale, shumë prej të cilave drejtoheshin nga individë të lidhur me të dhe rrethin e tij të ngushtë.

– Rënia e këtyre skemave falimentoi shumë shqiptarë tashmë të varfër, duke rezultuar në humbjen e shumicës së kursimeve të tyre. Kjo situatë shkaktoi revolta popullore dhe veprime ushtarake kundër civilëve.

– Në mars të vitit 1997, Berisha dha një intervistë për televizionin shtetëror iranian, duke akuzuar Shtetet e Bashkuara se qëndronin pas skemave piramidale. Ai pretendoi se SHBA-të synonin të destabilizonin Shqipërinë për të krijuar një bazë ushtarake kundër dëshirave të qeverisë shqiptare. Kur u pyet nëse SHBA-të po kërkonin dorëheqjen e tij, ai pohoi se koncepti i ekstremizmit islamik po përdorej si pretekst nga superfuqitë e mëdha për të çuar përpara axhendat e tyre të kolonizimit. – Berisha rrëzoi qeverinë e tij më 1 mars 1997 dhe më pas humbi pushtetin në qershor.

– Trazirat rezultuan në afërsisht 3,500 vdekje dhe vendi u vu nën administrim ndërkombëtar

– Hapi kufijtë për kontrabandën e kufijve me Jugosllavinë gjatë embargos. – Marrëdhëniet me Greqinë u tendosën pas arrestimit të pesë anëtarëve të pakicës etnike greke.

Marrëdhëniet me SHBA-në u përkeqësuan pas zgjedhjeve të manipuluara të vitit 1996…. **Skandalet e Gërdecit dhe Armëve:**

– Shkëlzen Berisha, djali i Sali Berishës, i cili ishte gjithashtu nën sanksione, ishte i përfshirë në një kontratë për çmontimin e armëve në Gërdec dhe përfitoi në mënyrë të paligjshme prej saj.

– Ai ishte i përfshirë në ripaketimin e municioneve kineze për shitje ushtrisë afgane, duke shkelur embargon ndërkombëtare dhe duke mashtruar Departamentin e Mbrojtjes në kontratën e tij prej 300 milionë dollarësh që Pentagoni kishte me AEY, Inc. Kjo histori më vonë frymëzoi filmin dhe librin më të shitur “War Dogs”.

– Shpërthimi i Gërdecit në vitin 2008 rezultoi në vdekjen e 26 personave, përfshirë kunatin e Berishës, i cili mbikëqyri procesin, duke zbuluar lidhjet familjare me biznesin.

– Ka dyshime rreth zhdukjes misterioze të Kosta Trebickës, një partner biznesi i cili fillimisht mbikëqyri ripaketimin. Më vonë ai u bë një denoncues, duke e sjellë historinë në vëmendjen e New York Times, dhe vdiq disa javë pasi publikoi një regjistrim që ekspozonte përfshirjen e rrethit të Berishës në marrëveshje. **Kontrolli i Gjyqësorit dhe Korrupsioni Politik:**

– Pas incidentit të Gërdecit, Berisha largoi nga Partia Demokratike (PD) dhe institucionet shtetërore këdo që nuk ishte besnik ndaj djalit dhe vajzës së tij.

– Ai abuzoi me pushtetin e tij për t’u dhënë favore biznesmenëve në këmbim të ryshfeteve dhe “tarifave të suksesit” për firmën ligjore të vajzës së tij.

– Familja e tij ishte e përfshirë në privatizime të dyshimta, duke përfshirë ato të ARMO-s, energjisë elektrike (CEZ), infrastrukturës dhe kontratave të armëve. Shpërthyen protesta kundër qeverisë së Sali Berishës pasi u shfaq një video ku shfaqej Ilir Meta, Zëvendëskryeministri. Në video, Meta mund të dëgjohej duke kërkuar që Ministri i Financave të miratonte një kontratë qeveritare, pavarësisht se kush ishte fituesi. Ai pretendoi se si Kryeministri Berisha ashtu edhe Gjykata e Lartë ishin në dijeni të situatës dhe përmendën marrjen e një rryshfeti prej 7% nga individi që do të fitonte kontratën. Ministri i Financave, i cili dukej i pakëndshëm me marrëveshjen, publikoi bisedën e regjistruar. Kjo video demonstroi qartë kontrollin e Berishës mbi qeverinë dhe sistemin gjyqësor, të cilin e shfrytëzuan për përfitime personale. Ilir Meta është aktualisht në burg duke pritur paraqitjen e tij në gjykatë, ndërsa janë duke u zhvilluar disa hetime për marrëveshjet e tij korruptive. Ai ishte Kryetar i partisë së krahut të majtë ‘Lëvizja Socialiste për Integrim’ dhe kishte formuar një koalicion me Berishën, i cili e prezanton veten si i krahut të djathtë. -Gjatë protestave, Garda Republikane hapi zjarr ndaj demonstruesve, duke rezultuar në vdekjen e katër individëve, pas urdhrave të drejtpërdrejtë nga Berisha. Ai ka deklaruar vazhdimisht në televizion se do të kishte qenë i gatshëm të vriste 3,000 protestues nëse do të ishte e nevojshme. Për më tepër, ka pasur raportime për fshirje të serverave nga Zyra e Kryeministrit, duke çuar në zhdukjen e provave dhe duke penguar hetimet.

– Pas humbjes së pushtetit, Berisha ia dorëzoi Partinë Demokratike (PD) Lulzim Bashës duke ruajtur kontrollin familjar. Partia u përdor për interesa personale familjare, duke çuar në përjashtimin e kundërshtarëve. Në vitin 2021, Shtetet e Bashkuara shpallën Sali Berishën dhe familjen e tij si “persona non grata” për shkak të korrupsionit të konsiderueshëm dhe veprimeve që minuan demokracinë. Më 8 janar 2022, pati një sulm të dhunshëm në selinë e PD-së. Berisha në fakt u kthye në udhëheqjen e PD-së, gjë që rezultoi në çmontimin e meritokracisë. Ai largoi shumicën e kandidatëve që kishin fituar zgjedhjet paraprake dhe i zëvendësoi ata me besnikët e tij. Ky vendim çoi në humbjen më të keqe zgjedhore të Partisë që nga themelimi i saj në vitin 1990. Nëse qëllimi i miqve tanë në Partinë Republikane do të ishte të ndihmonin konservatorët në mbarë botën, Sekretari Rubio do ta kishte mbështetur Berishën gjatë kohës së tij në Senat, ashtu si ish-kongresmeni Lee Zeldin e pyeti Sekretarin Blinken në lidhje me akuzat për korrupsion në Departamentin e Shtetit dhe jo ndërsa ai shërben në një pozicion kaq të lartë në kabinetin e Presidentit Trump, ndërsa djemtë e tij po mbledhin shuma marramendëse parash falë marrëdhënies së tyre me Sekretarin.

Heqja e sanksioneve kundër Berishës, pavarësisht provave të qarta se ai nuk ka lidhje me konservatorët dhe ka mbajtur peng konservatorizmin në Shqipëri për 34 vitet e fundit, është sigurisht në kundërshtim me deklaratat e përsëritura të Sekretarit Rubio në lidhje me qeveritë dhe politikanët e korruptuar si Maduro i Venezuelës dhe Lula i Brazilit. Në fakt, Berisha e uroi Lulën për fitoren e tij zgjedhore, duke pretenduar se është miku i tij, ndërkohë që injoroi persekutimin e vërtetë politik me të cilin po përballet Bolsonaro.

Aktualisht, disa hetime ndaj Sali Berishës po kryhen nga Struktura Speciale kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK). Berisha i sheh këto hetime si persekutim politik. Megjithatë, SPAK ka marrë mbështetje të konsiderueshme nga Departamenti i Shtetit nën drejtimin e Sekretarit Blinken dhe Sekretarit Marco Rubio, duke e bërë atë të vetmin entitet të miratuar gjerësisht nga publiku shqiptar.

Me ndihmën e Departamentit të Shtetit, FBI-së, DEA-s dhe agjencive të ndryshme evropiane, SPAK ka punuar për të adresuar korrupsionin politik në të gjithë spektrin politik.

Ish-shefi i stafit të Marco Rubio kishte një motiv të vetëm: të përfitonte ndjeshëm nga individë të korruptuar, duke shfrytëzuar pozicionin e Sekretarit Rubio në administratën Trump. Në fund të fundit, ata po i mundësojnë Sali Berishës – një figurë politike që ka mbajtur pushtetin për 34 vjet – të qëndrojë fort në pozicionin e tij, ndërkohë që e portretizojnë atë si një “politikan të krahut të djathtë” që përballet me persekutim politik.

Si një banor i New Yorkut i përfshirë në pasuri të paluajtshme, unë kam qenë një mbështetës i fortë i Presidentit Trump që nga viti 2012, kur ai mendoi të kandidonte kundër Romney-t. Ata prej nesh që kanë qëndruar pranë Trump në të mira dhe të këqija e kuptojnë se si vepron ai. Unë besoj fuqimisht se nëse Presidenti Trump do të ishte në dijeni të veprimeve të ndërmarra nga disa republikanë – të cilët po përfitojnë gati 10 milionë dollarë ndërsa përpiqen të fshehin të vërtetën dhe të ndikojnë në politikën e jashtme – ai do të ishte i tërbuar dhe nuk ka gjasa t’i falë ata.

Ndërkohë, shpresoj që Marco Rubio të mbetet aq i mprehtë sa duket dhe të mos i japë përparësi aleatëve të tij politikë mbi politikën e jashtme të Trump, veçanërisht kur bëhet fjalë për të ndihmuar popullin shqiptar që ka nevojë urgjente për ndihmën e SHBA-së për të adresuar sistemin jofunksional të krijuar nga vetë Sali Berisha. Dokumente, artikuj lajmesh, intervista televizive dhe më shumë mund të ofrohen për të mbështetur të gjithë informacionin që lidhet me korrupsionin që përmenda më sipër. Nëse Sekretari Marco Rubio thjesht kontakton Strukturën Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), jam i bindur se ata do t’i japin atij çdo informacion që i nevojitet. Megjithatë, nëse Departamenti i Shtetit ndërhyn në hetimin e SPAK duke pretenduar se Sali Berisha nuk është i korruptuar, por thjesht një viktimë e persekutimit politik, kjo do të ishte një padrejtësi e rëndë ndaj popullit shqiptar, i cili ka vuajtur nën regjimin postkomunist të Berishës.