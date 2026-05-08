Aktivistja demokrate Evi Kokalari ka komentuar pjesëmarrjen shumë të ulët në protestën e sotme të Partisë Demokratike në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” në Tiranë
Në një postim në rrjete sociale, Kokalari ka falënderuar demokratët që nuk dolën në protestë, duke i dhënë kështu një mesazh Berishës.
Postimi i Evi Kokalarit:
“Bravo demokratë. Më pak se 100 veta në protestën e Berishës sot.
Keni dhënë një super mesazh jo vetëm Berishës, por edhe neve që po bëjmë luftën për ta nxjerrë opozitën nga kthetrat e këtyre monstrave.
Ja, kjo është shpresa për shpëtimin e vendit!
Dashuri për të gjithë ju që qëndruat në shtëpi sot.”
