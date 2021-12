Aktivistja Evi Kokalari ka dale me një tjetër reagim në rrjete sociale, pas ngjarjes së djeshme në selinë e PD-së.

Kokalari i ka dërguar një mesazh deputetes së PD-së Flutura Açka në lidhje me mos reagimin e saj me dhunën me të cilën u përballën Kokalari, deputetja Albana Vokshi dhe jo vetëm.

“Flutura Açka, si grua, kishte ndonjë prononcim mbi ngjarjet e djeshme, se hyrja jonë paqësore dy ditë më parë i kujtoi 1997.…apo hipokrizia ka zaptuar çdo shpirt të mbështetësve të Bashës?” shkruan Kokalari në rrjete sociale.

/b.h