Kjo hënë e jashtëzakonshme e prillit njihet ndryshe edhe si ‘hëna e luleve’ sepse shfaqet në kohën e lulëzimit të tyre qe pritet të jetë i dukshëm në 26 maj, atëherë kur hëna arrin pikën e saj më të afërt me Tokën.

Eventi do të rastisë dhe me një eklips hënor i cili do ta bëjë hënën të duket e kuqe.

/b.h