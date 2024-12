Sipas vlerësimit të parë paraprak, prodhimi i rregulluar sezonal në ndërtim në Eurozonë u rrit në tetor për herë të parë që nga janari me 0.2 për qind në bazë vjetore, njoftoi Eurostat.

Në të kundërt, prodhimi në industrinë e ndërtimit të Bashkimit Evropian ra me 0.8 për qind nga viti në vit.

Nga viti në vit, rritja më e lartë e prodhimit në ndërtim u regjistrua në Portugali 6,9 për qind, Spanjë 6,3 për qind dhe Bullgari 6,2 për qind dhe rënien më të madhe në Rumani 14,5 për qind, Slloveni 13,4 për qind dhe Poloni 11,4 për qind.

Të dhënat nga disa vende të Bashkimit Evropian nuk janë ende të disponueshme.

Në bazë mujore, prodhimi i ndërtimit në Eurozonë është rritur me 1 për qind krahasuar me shtatorin dhe në Bashkimin Europian me 0.7 për qind.

Rritja më e lartë mujore e prodhimit në ndërtim është regjistruar në Sllovaki 7,9 për qind, Austri 6,5 për qind, Hungari dhe Portugali nga 4,6 për qind, ndërsa rënie është shënuar në Rumani 8,3 për qind dhe Poloni 2,7 për qind.