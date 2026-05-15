Këngëtari Alis Kallaçi, përmes një video-mesazhi dërguar në emisionin “Në Kohë Reale” është shprehur se tashmë ndodhet në finalen e madhe të Eurovizionit pas kualifikimit në gjysmë-finale, ndërsa theksoi se gara nuk ka mbaruar.
“Jemi në finale! Dua t’ju falënderoj nga zemra për të gjithë mbështetjen që kemi bërë deri sot, sepse bashkë me ju ndihem sikur arritëm ta bëjmë ëndrrën time – ose më mirë të themi ëndrrën tonë – realitet. Por gara nuk ka mbaruar akoma dhe do të kisha dëshirë që t’ju ftoja të votoni numrin 5 në finale”, shprehet Alis në video-mesazhin e dërguar për emisionin “Në Kohë Reale” në RTSH1.
Finalja e madhe e Eurovision Song Contest 2026 do të mbahet të shtunën më 16 maj dhe Shqipëria e përfaqësuar nga Alis, do të ngjitet në skenë i pesti për të performuar “Nân”.
Me një interpretim vokal të fuqishëm dhe thellësisht emocional, Alis elektrizoi arenën e Wiener Stadthalle në natën e dytë gjysmëfinale, duke i siguruar Shqipërisë biletën për në natën e shumëpritur të së shtunës.
Gara e finales do të hapet nga Danimarka, ndjekur më pas nga Gjermania dhe Izraeli.
Finalja e Eurovision do të transmetohet drejtpërdrejtë për publikun shqiptar në RTSH1, RTSH Muzikë dhe Radio Tirana.
Renditja e shteteve në natën finale:
01. Danimarkë: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
02. Gjermani: Sarah Engels – Fire
03. Izrael: Noam Bettan – Michelle
04. Belgjikë: ESSYLA – Dancing on the Ice
05. Shqipëri: Alis – Nân
06. Greqi: Akylas – Ferto
07. Ukrainë: LELÉKA – Ridnym
08Australi: Delta Goodrem – Eclipse
09. Serbi: LAVINA – Kraj Mene
10. Maltë: AIDAN – Bella
11. Çeki: Daniel Zizka – CROSSROADS
12. Bullgari: DARA – Bangaranga
13. Kroaci: LELEK – Andromeda
14. Mbretëria e Bashkuar: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
15. Francë: Monroe – Regarde !
16. Moldavi: Satoshi – Viva, Moldova!
17. Finlandë: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
18. Poloni: ALICJA – Pray
19. Lituani: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
20. Suedi: FELICIA – My System
21. Qipro: Antigoni – JALLA
22. Itali: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
23. Norvegji: JONAS LOVV – YA YA YA
24. Rumani: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
25. Austri: COSMÓ – Tanzschein
Votimi:
Në Finalen e Madhe, votimi do të hapet pak para se të interpretohet kënga e parë dhe do të qëndrojë i hapur gjatë të gjitha performancave dhe më pas edhe 40 minuta pasi të jetë interpretuar kënga e fundit. Për këngën e preferuar, mund të votohet deri në 10 herë.
Nëse ndodheni në një vend jo pjesëmarrës, votimi online në esc.vote do të hapet në mesnatë dhe do të mbyllet kur fillon shfaqja live, për t’u hapur përsëri pak para se të interpretohet kënga e parë. Më pas do të mbetet e hapur gjatë gjithë shfaqjes live deri rreth 40 minuta pasi të jetë prezantuar kënga e fundit konkurruese.
