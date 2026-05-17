Dara ka fituar Eurovision Song Contest 2026. Këngëtarja bullgare triumfoi në Vienna me këngën “Bangaranga”, duke përmbysur të gjitha parashikimet dhe duke i dhuruar Bullgarisë fitoren e parë në Eurovision.
Me origjinë nga Varna, ku lindi më 9 shtator 1998 (Darina Nikolaeva Jotova në gjendjen civile), Dara është një nga këngëtaret pop më të njohura të vendit të saj. Ajo u bë e famshme në vitin 2015 pas pjesëmarrjes në versionin bullgar të X Factor (arriti në finale dhe u rendit e treta).
Me praninë e saj skenike dhe stilin origjinal e të larmishëm muzikor, Dara ka pushtuar klasifikimet me këngët e saj, duke nisur nga “Thunder” i publikuar në vitin 2021 (që qëndroi në krye të toplistave për njëmbëdhjetë javë radhazi). Suksese të tjera për të cilat Dara njihet në vendin e saj janë “Call Me” dhe “Mr. Rover”.
Në vitin 2022 u publikua albumi i saj i parë, “Rodena takava”, i cili më pas rezultoi albumi më i shitur i vitit nga një artiste femër. Në total, këngëtarja bullgare ka grumbulluar mbi 80 milionë dëgjime dhe shikime në YouTube. Që nga viti 2021 ajo është gjithashtu trajnere në The Voice of Bulgaria.
Në vitin 2025 erdhi albumi i dytë, “Adhdara”. Në fillim të vitit 2026, falë fitores në përzgjedhjen kombëtare (“Natsionalnata selektsiya”), Dara fitoi të drejtën për të përfaqësuar vendin e saj në Eurovision Song Contest në Vienë, edicion në të cilin triumfoi.
Një kuriozitet: vënia në skenë e "Bangaranga" u drejtua nga Fredrik Rydman, i cili më parë kishte kuruar skenografinë e dy fituesve të Eurovision Song Contest: suedezit Måns Zelmerlöë në vitin 2015 me "Heroes" dhe zviceranit Nemo në vitin 2024 me "The Code". Në vitin 2023, Rydman bashkëpunoi me Käärijä, i cili doli i dyti në Eurovision me "Cha Cha Cha".
