Në vitin 2025, 16.5% e personave mbi moshën 16 vjeç në Bashkimin Evropian përdornin çdo ditë duhan ose produkte të lidhura me nikotinën, si cigaret elektronike, qeskat me nikotinë apo produktet e duhanit të ngrohur.
Kjo përfaqëson një rënie të lehtë krahasuar me vitin 2022, kur kjo përqindje ishte 17.5%.
Sipas të dhënave, 77.5% e qytetarëve të BE-së nuk përdorin këto produkte ose nuk i kanë përdorur gjatë 12 muajve para mbledhjes së të dhënave.
Statistikat tregojnë se përdorimi i përditshëm është më i lartë te burrat, ku 20.8% konsumojnë çdo ditë duhan ose produkte të ngjashme, krahasuar me 12.6% të grave. Edhe këto shifra kanë shënuar një rënie të lehtë nga viti 2022, kur 22.2% e burrave dhe 13.1% e grave ishin përdorues të përditshëm.
Sipas grupmoshave, përqindja më e lartë e përdoruesve të përditshëm është regjistruar te personat 35-49 vjeç, me 21.3%. Pas tyre renditen grupmoshat 25-34 vjeç (19.9%) dhe 50-64 vjeç (19.8%). Ndërkohë, përqindjet më të ulëta janë regjistruar te të rinjtë 16-24 vjeç (12.1%) dhe te personat 65 vjeç e lart (9.1%).
Në nivel vendesh, Bullgaria kryeson me përqindjen më të lartë të përdoruesve të përditshëm të duhanit dhe produkteve të lidhura me të, me 26.3%, e ndjekur nga Suedia (23.9%) dhe Kroacia (23.6%).
Në anën tjetër të renditjes, Holanda regjistroi nivelin më të ulët të përdorimit të përditshëm, me 9.9%, e ndjekur nga Irlanda (11.7%), Belgjika (13.6%) dhe Luksemburgu (13.8%).
Nga viti 2022 deri në vitin 2025, në 17 shtete anëtare të BE-së është shënuar ulje e përqindjes së përdoruesve të përditshëm të duhanit dhe produkteve të ngjashme. Rëniet më të mëdha u regjistruan në Spanjë dhe Luksemburg, me nga 2.1 pikë përqindjeje secila.
Në të kundërt, Kroacia dhe Lituania shënuan rritjen më të madhe, me nga 2.7 pikë përqindjeje secila.
Shqetësuese situata edhe në Shqipëri
Edhe pse Shqipëria nuk përfshihet në raportin e mësipërm, të dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se përdorimi i produkteve me nikotinë te të rinjtë mbetet shqetësues.
Rreth 18% e adoleshentëve 13-15 vjeç përdorin cigare elektronike, ndërsa mbi 10% konsumojnë duhan tradicional.
Sipas OBSH-së, përdorimi i këtyre produkteve po prek moshat gjithnjë e më të reja, duke rritur rrezikun për probleme shëndetësore në të ardhmen dhe duke theksuar nevojën për masa më të forta parandaluese.
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