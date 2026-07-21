Një rrjet i dyshuar i trafikimit të emigrantëve që vepronte në Ballkan është goditur gjatë një operacioni të koordinuar mes autoriteteve të Greqisë, Bullgarisë, Holandës dhe Rumanisë, me mbështetjen e Europol. Aksioni çoi në arrestimin e shtatë personave të dyshuar.
Sipas Europol, operacioni u zhvillua më 16 korrik në Selanik, Athinë, Sofje, Bukuresht dhe Etten-Leur në Holandë. Pesë persona u arrestuan në Greqi, një në Bullgari dhe një në Holandë.
Hetimet kanë në shënjestër një grup të organizuar, i përbërë kryesisht nga shtetas sirianë dhe egjiptianë, i dyshuar se organizonte transportin e paligjshëm të emigrantëve nga Greqia, përmes Bullgarisë dhe Rumanisë, me destinacion përfundimtar Italinë.
Sipas autoriteteve, emigrantët ishin kryesisht shtetas egjiptianë, irakianë dhe sirianë. Ata transportoheshin fillimisht me makina të vogla nëpër Ballkan dhe më pas transferoheshin në kamionë për pjesën e fundit të rrugës drejt Italisë.
Grupi dyshohet se përdorte automjete me qira, makina të regjistruara në emër të personave të tretë ose kompanive fiktive, si edhe automjete të vjedhura, kryesisht në Greqi. Sipas hetuesve, automjetet me qira siguroheshin duke përdorur dokumente identifikimi të vërteta dhe të falsifikuara, ndërsa më pas nuk ktheheshin.
Deri tani, autoritetet e lidhin këtë rrjet me 12 raste të trafikimit të emigrantëve të regjistruara mes shkurtit dhe korrikut 2026, ndërsa katër raste të tjera të mëparshme mbeten nën hetim.
Europol bëri të ditur se gjatë gjithë operacionit ka koordinuar shkëmbimin e informacionit mes vendeve të përfshira dhe ka dërguar në Greqi një ekspert me një zyrë të lëvizshme për verifikime në kohë reale në bazat e të dhënave të agjencisë.
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