Në një intervistë për Zeni.Tv, Gahler i pergjigjet Rames teksa tha se ky afrim mund të vlejë vetëm për disa përfitues, por jo për pipullsinë.

Ndër të tjera, ai shtoi se nëse Shqipëria do të futet në BE do të jetë mirë për të gjithë.

‘Unë mendoj se BE është përgjigja më e mirë për çdo vend. Të rreshtohesh në krah të një vendi autoritar apo diktaturë apo të mendosh se njerëzit do të jetë më mirë nëse ti rreshtohesh në krah të Kinës apo Rusisë, kjo mund të vlejë për disa përfitues që janë të dyshuarit e zakonshëm që ndihen mirë, por nuk është e mira për popullsinë.

Unë jam besimplotë se shumica e shqiptarëve duan të jenë pjesë e BE. Dhe kritika nuk bëhet për hir të kritikës, apo kundër një partie apo personi specifik, por është shqetësimi ynë që gjatë rrugës për në BE mund të humbet kohë.

Prandaj ne duhet të jemi të dobishëm për njëri-tjetrin. Unë do të vazhdoj të mbështes procesin e anëtarësit të BE-së, nëse Shqipëria do të futet në union do të jetë mirë për të gjithë’, u shpreh europarlamentari Michael Gahler.

Ne fakt ne asnje rresht kryeministri Edi Rama nuk permendi Kinen apo Rusine, por ka shprehur pakenaqesine per anashkalimin nga ana e BE te vendeve te Ballkanit Perendimor per furnizimi me vaksinen anti-Covid.