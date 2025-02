Ish-ministri i Financave dhe eksperti i ekonomisë, Arben Malaj foli sot në Report Tv lidhur me luftën tregtare mes BE-së dhe SHBA-së, edhe pas deklarateve të Mario Draghi, ish presidentit të Bankës Qendrore Europiane.

Ky i fundit deklaroi se problem për Europën nuk është rritja e tarifave doganore prej SHBA-së por vetë politikat ekonomike europiane. Malaj bie dakord me Draghi pasi Europa nuk e ka më fuqin në prodhimin global që kishte dikur.

”Problemet e Europës kanë kohë që pengojnë BE të rritet si fuqi gjeopolitike. Ne vërejmë se BE nga një fuqi e madhe ka ardhur duke u tkurrur. Dikur jepte 27% të PG, tani vetëm 14%. Në aspektin e peshës së BE në ekonominë globale ka rënë.

Europa është tkurrur në madhësinë e saj si partner gjeostrategjik. SHBA ka një gjë se sfida gjeopolitike e saj është Kina, që po rritet me ritme. Jep 19% të ekonomisë globale. Trump po përdor politikat tregtare, e ka zbehur partneritetin strategjik të përhershëm”, theksoi Malaj.

Më tej, Malaj nënvizon se Europa i është kthyer konceptit të konsolidimit të mbrojtjes, pasi deri më tani varej shumë nga SHBA.

”Kur e studiojmë BE-në, e shohim në thellimin e integrimit dhe në zgjerim. Sektori prioritare në inovacion, vetëm 5 nga 50 kompanitë e mëdha në botë janë Europë. në industri, Amerika industrinë ushtarake e ka të konsoliduar, e BE-së e ndarë sipas shteteve.

Amerika me rritjen e shpenzimeve ushtarake ka përfitim të drejtpërdrejtë, mbrojtja mes NATO-s kishte çmim për europianët. Në Europë është kthyer koncepti për konsolidimin e mbrojtjes së tyre”, tha Malaj.

Një nga arsyet e kthimit të Trump është edhe inflacioni i rritur në SHBA gjatë mandatit të Biden.

”Inflacioni është vrastar. Trump në mandatin e parë qeverisë me inflacion 1.9%. Biden nuk e mbajti në kontroll dhe u rrit në 5.2%. inflacioni nuk mund të injorohet nga asnjë. Dëmi më i madh ishte në perceptimin e BE”, shtoi ai.