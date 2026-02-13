“Europa duhet të veprojë shpejt për të forcuar ekonominë dhe sigurinë e saj”. Është ky mesazhi që u përcoll në takimin e liderëve të 27 vendeve të Bashkimit Europian, të mbledhur në kështjellën Alden Biesen në Belgjikë, të cilët theksuan urgjencën për të reaguar ndaj përkeqësimit të situatës ekonomike dhe presionit gjeopolitik global.
Në qendër të debatit ishin ndërhyrjet e Mario Draghi-t dhe Enrico Letta-t, të cilët kërkuan hapa të shpejtë për forcimin e konkurrueshmërisë europiane.
Ish-presidenti i BQE-së Mario Draghi paralajmëroi përkeqësim të klimës ekonomike dhe kërkoi uljen e barrierave në tregun e përbashkët, mobilizimin e kursimeve europiane, integrimin e tregjeve të kapitaleve, ndërhyrje për uljen e kostove të energjisë dhe, nëse është e nevojshme, përdorimin e bashkëpunimeve të përforcuara mes disa vendeve. Ai mbështeti gjithashtu edhe idenë e instrumenteve të përbashkëta financiare.
Veçanërisht i debatueshëm mbetet financimi përmes eurobondeve. Franca dhe Spanja kanë shfaqur hapje, ndërsa Gjermania ka shfaqur sërish rezerva..
“Nuk mund ta miratoj çështjen e financimit me eurobono. Kushtetuta gjermane është e qartë dhe financimi do të diskutohet përsëri gjatë diskutimeve mbi buxhetin e ri të BE-së”, shpjegoi kancelari Friedrich Merz.
Nga ana e tij, Letta theksoi se përfundimi i tregut unik është përgjigjja më e mirë ndaj presioneve globale, përfshirë SHBA-në. Ai propozoi një “One Market Act”, të fokusuar në energji, lidhshmëri dhe tregje financiare, me synim rezultate konkrete deri në vitet 2026–2028.
“Tregu i Përbashkët është përgjigjja jonë më e mirë ndaj Trump dhe themeli i sovranitetit tonë”, u tha ai udhëheqësve, sipas rrjedhjeve të informacionit, duke i nxitur ata të kalojnë nga 27 tregje kombëtare në një hapësirë ekonomike vërtet të integruar. Pa integrim të fortë të tregut financiar, paralajmëroi ai, “do të jetë e pamundur të jesh mjaftueshëm konkurrues”.
Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, njoftoi se në mars do të paraqitet një plan i detajuar, ndërsa në qershor priten hapa konkretë për integrimin e tregjeve të kapitaleve.
“Do të preferoja të vazhdoja një marrëveshje mes të 27 vendeve, por këto dy shtylla janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe ne duhet të ecim përpara tani”, shpjegoi ajo, duke paralajmëruar se “nëse nuk bëhet përparim, do të merret në konsideratë “bashkëpunimi i përforcuar. Komisioni do të paraqesë një plan mbi Aktin e Një Tregu që në mars”.
Presidenti i Këshillit Europian, Antonio Costa, foli për një “ndjesi urgjence” të përbashkët dhe një “konsensus unanim” për të shtyrë përpara agjendën e thjeshtimit, me synimin për rezultate konkrete që në mars.
