Zjarri që kërcënonte periferinë e Athinës u vu nën kontroll paraditen e së shtunës, por evakuimet në zonat e rrezikuara po vazhdojnë, teksa erërat e forta pritet të vijonë përgjatë gjithë fundjavës.
Të paktën 1 person humbi jetën, banesa e toka bujqësore u shkatërruan të premten, teksa zjarret pyjore të ushqyera nga erërat e forta shpërthyen rreth Greqisë, nga zonat pranë kryeqytetit deri në rajonet rreth zonës historike të Olimpit antik.
Situata më e rrezikshme ishte në qytezën e vogël të Keratea, në jugperëndim të Athinës, ku zjarrfikësit zbuluan trupin e një burri të moshuar në një strukturë të djegur, shkruan A2.
Një bridgadë zjarrfikësish atje tha të shtunën se flakët ishin nën kontroll, por ende vijonin. Policia shkoi derë më derë gjatë natës, për t’u siguruar se të gjithë banorët atje ishin evakuuar.
Zjarre pati edhe në ishullin turistik të Kefalonias, të cilat po ashtu duket të jenë vënë nën kotnroll.
Me situtatë të ngjashme po përballet edhe Spanja, ku më shumë se 100 pjesëtarë të njësisë ushtarake të emergjencave ju bashkuan zjarrfikësve në San Bartolome de Pinares për të shuar flakët. Dhjetëra banorë u evakuuan teksa zjarri dogji 650 hektarë tokë. Linjat e trenave mes Madridit dhe Avilas u pezulluan e disa rrugë u mbyllën. Zjarri përfshiu edhe La Mezquiten e famshme të Kordobës në Spanjë. Xhamia e kthyer në Katedrale që konsiderohet një prej xhevahireve të arkitekturës islamike të shekullit të shekullit të 8.
Por, pas disa orëve, zjarrfikësit kanë mundur t’i shuajnë flakët.
