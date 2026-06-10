Bota përjetoi këtë vit majin e dytë me temperaturat më të nxehta të regjistruara ndonjëherë në nivel botëror. Agjencia e BE-së që monitoron ndryshimet klimatike, Copernicus, bëri me dije në buletinin e saj mujor se Europa u godit nga një valë e pazakontë të nxehti, ndërsa paralajmëroi se dukuritë ekstreme të motit po kthehen në një realitet të ri në kontinentin e vjetër.
Termometri shënoi temperatura rekord në Britani, Francë, Irlandë dhe Portugali muajin e shkuar, kur e ashtuquajtura kupolë e të nxehtit me ajër të ngrohtë nga Afrika e Veriut i çoi temperaturat mbi nivelet normale në Europën Perëndimore.
“Maji 2026 u karakterizua nga një kalim tejet i shpejtë nga kushte ku temperaturat ishin më të ulëta se mesatarja, tek një nga valët më intensive të të nxehtit që është vënë re ndonjëherë në këtë periudhë në Europë”, shkruhet në buletinin e Copernicus, ku vihet në dukje fakti se termometri shënoi deri në 40 gradë Celsius në pjesë të mëdha të Europës, çka pati një ndikim të ndjeshëm tek njerëzit, por edhe tek të korrat dhe ekosistemet, që patën shumë pak kohë për t’u përshtatur me këto temperatura.
Në nivel global, temperatura mesatare e ajrit në sipërfaqe arriti në 15.81 gradë Celsius, e dyta më e lartë e regjistruar ndonjëherë pas majit të 2024-ës.
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