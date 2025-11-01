Rasti i kompanisë holandeze të mikroçipave Nexperia po tregon se si Europa po gjendet gjithnjë e më shumë e shtypur mes rivalitetit teknologjik të SHBA-ve dhe Kinës. E themeluar në Nijmegen, kompania prodhon mikroçipa që përdoren gjerësisht në sistemet elektronike të makinave si ato të Volkswagen, Stellantis apo Honda-s. Edhe pse çipat e saj nuk janë ndër më të avancuarit në botë, ato janë të pazëvendësueshëm për industrinë automobilistike, pasi gjenden në qindra komponentë të çdo modeli modern.
Sipas agjencisë Reuters, kompania mëmë e Nexperia-s njoftoi dje se do të ndërpresë furnizimin me wafer, shtresa të holla silikoni, për fabrikën e saj në Kinë, duke ndezur edhe më tej tensionet tregtare. Konflikti nisi pas vendimit të Shtëpisë së Bardhë, e cila në fund të shtatorit shpalli të ashtuquajturën “rregullin e 50%-shit”, që ndalon shitjen e teknologjive të avancuara për çdo kompani që kontrollohet të paktën në gjysmën e kapitalit nga entitete kineze. Si pasojë, Nexperia, që prej vitit 2019 është në pronësi të grupit shtetëror kinez Wingtech Technology, u prek drejtpërdrejt nga sanksionet amerikane.
Në vijim, qeveria holandeze ndërhyri duke shkarkuar drejtorin e saj kinez Zhang Xuezheng dhe vendosi drejtues të emëruar publikisht, duke u justifikuar me “menaxhim të dobët”. Por në fakt, vendimi shihet si pasojë e presionit amerikan. Reagimi i Kinës nuk vonoi. Fabrika e Nexperia-s në Dongguan ndaloi furnizimet për klientët perëndimorë, duke shkaktuar vonesa serioze në zinxhirët e prodhimit të automjeteve. Honda, Volkswagen dhe Stellantis raportuan probleme në prodhim për shkak të mungesës së çipave.
Europa ndodhet tashmë në një bllokim të vërtetë. Qeveria holandeze është mes dy zjarresh. Nga njëra anë presioni i SHBA-ve për të kufizuar ndikimin kinez dhe nga ana tjetër varësia e industrisë evropiane nga furnizimet e Nexperia-s. Edhe pse presidenti Trump ka sinjalizuar një zbutje të përkohshme të kufizimeve, vendet evropiane rrezikojnë që mungesa e çipave të paralizojë prodhimin e miliona automjeteve, duke vënë në pikëpyetje sovranitetin teknologjik të kontinentit.
