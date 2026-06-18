Parlamenti Europian ka miratuar këtë të mërkurë, 17 qershor, një reformë të politikës së emigracionit që synon përshpejtimin e dëbimeve dhe lejon vendet anëtare të krijojnë qendra ndalimi për emigrantët jashtë territorit të Bashkimit Europian.
Vendimi shihet si një kthesë drejt një politike më të ashpër të BE-së për emigracionin, ndërsa kritikët e kanë kundërshtuar duke e cilësuar si një sistem që dobëson mbrojtjen për azilkërkuesit.
Ligji, i cili ende duhet të marrë miratimin përfundimtar nga qeveritë e 27 vendeve anëtare, parashikon procedura më të shpejta për kthimin e personave që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Europë.
Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, tha se rregullat e reja do t’u japin vendeve të BE-së “mjetet e nevojshme” për të bërë kthimet më efikase dhe më të shpejta.
Vendet europiane argumentojnë se kanë vështirësi për të larguar emigrantët të cilëve u është refuzuar azili ose ata që kanë tejkaluar afatet e vizave. Megjithatë, organizatat e të drejtave të njeriut kritikojnë këtë qasje, duke thënë se politika e BE-së po fokusohet shumë te ndalimi dhe dëbimi, ndërsa po anashkalon shkaqet kryesore të emigracionit si luftërat, varfëria dhe shtypja politike.
Komisioneri i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Türk, paralajmëroi se rregullat e reja mund të rrisin përdorimin e qendrave të ndalimit jashtë Europës dhe të dobësojnë mbrojtjen ndaj kthimit të detyruar të njerëzve në vende ku mund të rrezikohen.
Ndërkohë, Komisioni Europian ka nisur edhe diskutime me përfaqësues të talebanëve në Afganistan për kthimin e emigrantëve afganë që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në BE.
Takimi, i planifikuar në datat 22-23 qershor në Bruksel, ka shkaktuar reagime, pasi vendet perëndimore nuk e njohin zyrtarisht qeverisjen e talebanëve që morën pushtetin në Afganistan në vitin 2021.
Komisioni Europian tha se bisedimet janë vetëm teknike dhe nuk nënkuptojnë njohje të regjimit taleban.
Belgjika gjithashtu ka shprehur kundërshtime për ftesën ndaj delegacionit taleban. Ministri i Jashtëm belg, Maxime Prevot, tha se nuk e mbështet vendimin për të ftuar përfaqësues të regjimit taleban në Bruksel.
BE-ja deklaron se kthimet do të prekin vetëm personat që konsiderohen rrezik për sigurinë.
Reforma e re vjen pas krizës së madhe të emigracionit në vitet 2015-2016, kur më shumë se 1 milion refugjatë dhe emigrantë mbërritën në Europë, duke nxitur debat të madh politik dhe rritjen e mbështetjes për partitë e djathta ekstreme në disa vende të BE-së.
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