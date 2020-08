Është hedhur sot në Nion shorti i turit të dytë kualifikues të Europa League.

Tre ekipet shqiptare, pjesëmarrëse në këtë kompeticion, mësuan ekipet e tyre këndërshtare.

Kukësi i drejtuar nga Skënder Gega do të përballet me gjigantin gjerman, Volsburg.

Edhe pse shasnet janë të pakta për kualifikim, një përballje me Volsburg do të jetë historike për verilindorët. Laçi dhe Teuta do të kenë kundërshtarë të fortë.

Djemtë e detit do të përballen me Granada, ekipi i njohur spanjoll.

Shorti i Europa League:

Teuta-Granada

Laçi-Hapoel Ber Sheva

Kukësi-Volsburg