Turizmi masiv dy vitet e fundit ka shkaktuar kaos të madh në “Kontinentin e Vjetër”. Pas heqjes së kufizimeve për “Covid-19”, turistë nga mbarë bota u dyndën në qytet kryesore të Europës, në Spanjë, Itali, Greqi, Portugali etj, duke sjellë pasoja të mëdha për vendasit.

Kërkesat e shumta për shtëpi me qira nga turistët, pothuajse dyfishuan qiratë, rritën çmimet e produkteve dhe mbipopulluan rrugët dhe mjetet e transportit publik, duke shtrenjtuar dhe vështirësuar rrjedhimisht, jetën e vendasve.

Për këtë shkak, protesta të mëdha shpërthyen në Spanjë, ku mijëra qytetarë të Barcelonës dolën në protesta kundër turistëve duke i lagur me ujë dhe duke iu kërkuar që të largoheshin nga vendi i tyre. Vendet si Spanja, Italia dhe Greqia u betuan që do të marrin masa për të ndalur hovin e madh të turistëve, duke vendosur taksa ditore për turistët.

Në sagën e kësaj vorbulle, Greqia ka miratuar një paketë e cila tenton të ndalojë turizmin masiv dhe ta orientojë vendin drejtë turizmit elitar.

Nga ky vit, në Greqi nuk do të lejohet dhënia pa kriter e shtëpive dhe dhomave me qira por do të jetë i përcaktuar nga shteti, raporton “Kathimerini”

Ky kufizim ka të bëjë me të gjitha zonat e njohura të qendrës së Athinës, si Plaka , Kolonaki, Koukaki, Sintagma, Monastiraki, Exarchia, Ilisia, Neapoli, Mets, Neos Kosmos, Agios Artemios, Pagrati, Botanikos, Metaxourgeio, Gazi, Petralona dhe Ruf.

Gjithashtu do të ketë, kufizime kohore në dhënien e objekteve me qira. Sipas rregullave të reja, një ambient mund të jepet me qira për një periudhë afatshkurtër deri në 59 ditë, në rast se kalohet ky limit atëherë taksimi do të jetë më i lartë nga ana e shtetit. Për të gjitha kontratat me mbi 60 ditë qira të cilat quhen afatgjatë, futet një skemë e re taksimi.

Përveç kohëzgjatjes, dy kushtet e tjera që një qira të klasifikohet si afatshkurtër janë që prona të jetë e mobiluar dhe të mos ofrohen shërbime shtesë përtej çarçafëve. E njëjta gjë vlen pavarësisht nëse qiraja bëhet nëpërmjet një platforme dixhitale apo jo. Nëse ofrohen shërbime, si mëngjes, pastrim apo transport, prona konsiderohet akomodim turistik dhe i nënshtrohet një regjimi tjetër tatimor dhe administrativ.

Gjithashtu, nëse një person jep me qira tre ose më shumë prona, të ardhurat e tij do të tatohen si aktivitet biznesi dhe mundësisht do t’i nënshtrohet TVSH-së 13%.