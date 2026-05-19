Sezoni i pushimeve verore në Europë po udhëhiqet nga një rritje e hovshme e fluturimeve afatshkurta dhe një interes gjithnjë e më i madh për turizmin rural dhe vendet më pak të eksploruara.
Sipas një analize të Euronews Germany, bazuar në rezervimet në paltformën Airbnb për periudhën janar – mars, të dhënat tregojnë se në Gjermani dhe Francë më shumë se gjysma e pushuesve kanë zgjedhur fshatin, malin ose zonat bregdetare përpara metropoleve të mëdha.
Sipas këtij artikulli, ndër destinacionet që po shënojnë rritje të jashtëzakonshme këtë vit është edhe Shqipëria, ku qyteti i Vlorës ka pothuajse dyfishuar popullaritetin e tij që nga viti 2023.
Po ashtu, sëbashku me Shqipërinë, renditet rajoni i Trentino-Alto Adige në Itali, fshatrat idilikë të Normandisë në Francë dhe ishulli i Madeiras në Portugali, të cilat mbeten zgjedhjet kryesore sidomos për britanikët dhe holandezët.
Kjo tendencë konfirmon se udhëtarët e kësaj vere po kërkojnë masivisht natyrën, qetësinë dhe destinacionet më pak të mbingarkuara.
Numrin në rritje të turistëve nga Gjermania, Mbretëria e bashkua dhe Franca cilësohet edhe nga të dhënat zyrtare të INSTAT.
Të cilat tregojnë se udhëtarët nga këto shtete përbëjnë rreth 20% të totalit të vizitorve që kanë qëndruar në strukturat tona akomoduese gjatë muajit mars.
