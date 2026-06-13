Protestat kanë qenë në rritje në Shqipëri kundër një zhvillimi të planifikuar të një resorti të mbështetur nga Jared Kushner, me mijëra njerëz që dolën në rrugët e Tiranës të enjten, shkruan Euronews. Por tani ato kanë ndezur më shumë sesa vetëm debatin politik dhe mjedisor. Kjo është shndërruar në një ngërç diplomatik me rreziqe të larta midis Shqipërisë dhe Iranit.
Por akuzat e Tiranës u kundërshtuan menjëherë nga Teherani. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme iraniane, Esmaeil Baqaei, hodhi poshtë deklaratat e Kryeministrit shqiptar, duke i karakterizuar ato si të pabaza. Në reagimin e tij publik, Baqaei tallte akuzat për një luftë hibride dhe i kërkoi Ramës të respektojë gjykimin e qytetarëve shqiptarë, duke argumentuar se protestat janë rezultat i një pakënaqësie të brendshme dhe jo i ndikimit iranian.
Protestat kanë qenë në rritje në Shqipëri kundër një zhvillimi të planifikuar të një resorti të mbështetur nga Jared Kushner, me mijëra njerëz që dolën në rrugët e Tiranës të enjten. Por tani ato kanë ndezur më shumë sesa vetëm debatin politik dhe mjedisor. Kjo është shndërruar në një ngërç diplomatik me rreziqe të larta midis Shqipërisë dhe Iranit.
Ndërsa mijëra njerëz dalin në rrugë për të protestuar kundër këtyre projekteve, të mbështetura nga kompania e Jared Kushner, Kryeministri Edi Rama deklaron se një pjesë e fushatës online dhe narrativës që nxit këto protesta është në të vërtetë një luftë hibride kundër Shqipërisë. Kryeministri po e lidh këtë fushatë me aktorë dhe konkretisht vuri në dukje Iranin, një vend me të cilin Shqipëria ka pasur një mosmarrëveshje të thellë diplomatike për vite me radhë pas sulmeve të mëdha kibernetike kundër institucioneve shtetërore të Shqipërisë.
Por akuzat e Tiranës u kundërshtuan menjëherë nga Teherani. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme iraniane, Esmaeil Baqaei, hodhi poshtë deklaratat e Kryeministrit shqiptar, duke i karakterizuar ato si të pabaza. Në reagimin e tij publik, Baqaei tallte akuzat për një luftë hibride dhe i kërkoi Ramës të respektojë gjykimin e qytetarëve shqiptarë, duke argumentuar se protestat janë rezultat i një pakënaqësie të brendshme dhe jo i ndikimit iranian.
Kushner, dhëndri i Presidentit të SHBA-së Donald Trump, dhe firma e tij e investimeve Affinity Partners kanë qenë në negociata për të hapur një vendpushim luksoz me vlerë rreth 4 miliardë dollarë në një zonë të mbrojtur në bregdetin Adriatik të Shqipërisë.
Por protestuesit i kanë kundërshtuar planet, duke argumentuar se kjo do të dëmtonte mjedisin lokal. Disa po bëjnë gjithashtu thirrje që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama të japë dorëheqjen për këtë çështje.
Resorti i propozuar do të vendoset në lagunën Vjosë-Nartë, një zonë ligatinore e mbrojtur e Shqipërisë.
Wetlands International, një OJQ që punon për të mbrojtur dhe restauruar ligatinat, e përshkroi ligatinën si “të pazëvendësueshme” dhe tha se është shtëpia e më shumë se 200 llojeve të zogjve shtegtarë, flamingove, fokave dhe breshkave detare që folezojnë.
Chris Baker, drejtori i Wetlands International Europe, tha: “Laguna Vjosë-Nartë është një ligatinë mesdhetare unike, e paprekur dhe shumë e veçantë, që strehon mbi 200 lloje zogjsh dhe më shumë se 70 lloje të rrezikuara.”
“Ndërtimi i vendpushimeve luksoze brenda këtij ekosistemi të mbrojtur – pavarësisht protestave të forta të qytetarëve vendas dhe grupeve mjedisore – ngre dyshime serioze në lidhje me gatishmërinë e Shqipërisë për t’u bashkuar me BE-në”, shtoi ai.
Komisioni Evropian e ka paralajmëruar Shqipërinë se duhet të veprojë tani për të shmangur rrezikimin e përpjekjes së saj për t’u bashkuar me bllokun, gjë që kërkon që ajo të përmbushë rregullat mjedisore të BE-së.
“Shqipëria duhet të përmbahet nga veprimet që mund të dëmtojnë përmbushjen e kriterit të mbylljes, në këtë rast Kapitullit 27, dhe për këtë arsye ne presim që autoritetet shqiptare të veprojnë pa asnjë vonesë”, tha zëdhënësi i Komisionit, Guillaume Mercier, më herët këtë javë.
Si pjesë e planit, zhvilluesit shpresojnë gjithashtu ta transformojnë ishullin e pabanuar të Sazanit në një pikë turistike.
Shoqata Shqiptare për Mbrojtjen e Mjedisit tha se krijimi i një resorti luksoz në ishull do të paraqiste “rreziqe serioze për biodiversitetin dhe habitatet kritike”.
Protestat kundër projektit kanë vazhduar për gati dy javë, me demonstruesit që mbajnë pankarta ku shkruhej “Shqipëria nuk është në shitje”, duke brohoritur slogane dhe duke mbajtur flamingo të fryra për të nxjerrë në pah ndikimin e mundshëm në jetën e egër në lagunën Vjosë-Nartë.
Qeveria shqiptare argumenton se projekti do të ishte transformues për kombin, duke ndihmuar në nxitjen e turizmit të ri në ish-shtetin komunist.
Kryeministri Rama gjithashtu ka kundërshtuar shqetësimet mjedisore .
“Në këtë protestë ka njerëz me qëllime të mira, të rinj të interesuar sinqerisht për mjedisin, të cilët janë mashtruar shumë”, tha ai së fundmi për CNN International. “Nuk ka diçka të tillë si një ishull familjar Trump. Nuk ka diçka të tillë si familja e presidentit amerikan që merr përsipër zonat e mbrojtura ku do të vriten flamingot”.
Rama ka sugjeruar gjithashtu se protestat dhe vëmendja e medias po nxiten pjesërisht nga një luftë hibride kundër Shqipërisë, duke e fajësuar Iranin.
“Ekziston një aktor keqdashës, Irani”, ka thënë Rama për këtë çështje. “Kjo është diçka që ne e dimë me siguri. Unë kurrë nuk kam thënë dhe nuk them që Irani e shpiku. Po them që Irani u përfshi. Menjëherë. Dhe ne jemi në luftë kibernetike me Iranin prej disa vitesh tani.”
Zëdhënësi i ministrisë së jashtme iraniane, Esmaeil Baqaei, i hodhi poshtë pretendimet e Ramës.
“Ishe JU, zotëri, që e filluat këtë. Pra…duhet t’i përballeni me idenë!” shkroi ai në X./Euronews
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