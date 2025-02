Qeveria ka arritur të marrë eurobondin 650 milionë euro në bursën angleze me normë interesi 5%. Ministria e Financave sqaron se borxhi i marrë duhet të shlyhet për 10 vite, pasi maturohet në 2035-ën.

Kryeministri Edi Rama e quajti një lajm shumë të mirë për Shqipërinë dhe renditi tre arsyet pse emetimi është i suksesshëm

“Ky ishte emetimi më i suksesshëm ndonjëherë sa i takon 3 gjërave. Investitorët e huaj ofruan 4.3 herë më shumë se nevoja jonë. Madje gjatë ditës oferta vajti në 5.7 herë më shumë se nevoja jonë.

Ky mbulim është më i larti i regjistruar në vendet e Europës Qëndrore e Lindore nga tetori i 2024.

Së treti normë interesi më të ulët për Shqipërinë sesa vende si Serbia e Rumania për obligacionet 10 vjeçare që kanë reitingun më të lartë se ne për momentin.

Rama tha se Shqipëria tashmë është në një pozicion të ri në tregjet financiare ndërkombëtare ndërsa thumboi opozitën dhe kundërshtarin e tij politik Sali Berisha duke thënë se në 11 maj do të marrë përgjigjen e merituar nga shqiptarët.

Nuk është vetëm sigurim i likuiditetit me kushte shumë të mira financiare por tregon pozicionimin e ri të Shqipërisë në tregjet ndërkombëtare e tregon besim. Shqipërisë po i besojnë të gjithë. E di që këneta politico mediatike nuk do i japë fare hapësirën se po ju mban të lidhur pas iluzioneve të bufit të kënetës. Në 11 maj do të mbetet bashkë me zvarranikët dhe amfibët në vaki shembullore elektorale.

Norma fillestare e eurobondit ka qenë 5.5% thotë Ministria e Financave por për shkak të ofertës më të lartë se kërkesa pasi ishin 195 investitorë të interesuar për këtë emetim edhe norma e interesit është ulur.

Emetimi i këtij eurobondi i konsideruar me pjesëmarrjen më të lartë të investitorëve të huaj, sipas Ministrisë së Financave siguron likuiditet për nevojat e qeverisë, për financimin e borxheve të kaluara, për mbështetje buxhetore por mat edhe besimin e investitorëve ekonominë shqiptare në tërësi dhe financave publike në veçanti.

Ky është eurobondi i shtatë që Shqipëria merr në tregjet e huaja pasi prej vitit 2010 vendi ka marrë 3.8 miliardë euro në tregun e huaj. Borxhi i marrë këtë vit është me normë interesi 0.9% më të ulët se 600 milionë eurot e emetuara në 2023 që kishin interes 5.9%. Borxhi me interesin më të lartë ka qenë ai i 2010-ën me 7.5%, ndërsa më i ulëti ishte në 2020-2021 ku të dy eurobondet ishin me interes nga 3.5%.