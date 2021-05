Monedha e përbashkët evropiane EURO ka zbritur sot në nivelin më të ulët që prej 18 marsit të vitit 2020, kur nisi pandemia dhe në vend po zbatohej karantina.

Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë një euro po këmbehet me 122.91 lekë, duke rënë me 0.01 lekë krahasuar me një ditë më parë.

Ndërkohë në 11 maj të një viti më parë euro këmbehej me 124.3 lekë, pas një rritje të vazhdueshme që pësoj që në nisje të karantinës. Rënia e euros ditët e fundit vjen pas një situate të stabilizuar gjatë muajve të parë të këtij viti ku euro u këmbye në vlerën e mbi 123 lekëve.

Ndërkohë euro në disa zyra të këmbimit valutor dhe banka të nivelit të dytë ka zbritur në 121 lekë për blerje dhe rreth 122-123 lekë për shitje. Këto vlera kaq të ulta janë regjistruar më së shumti gjatë vitit 2019 si pasojë e sezonit veror dhe fluksit të turistëve.

Sipas ekspertëve kjo rënie e euros në këto momente ka si shkak sasinë e madhe të euros që është në qarkullim dhe kërkesën e ulët për të nga qytetarët. Ndërkohë ndikim sipas tyre ka edhe euro që mund të jetë përdorur gjatë fushatës zgjedhore.

Por po ashtu edhe vizitat e para të turistëve në nisje të sezonit veror kryesisht gjatë fundjavave kanë rritur sasinë e valutës në treg.

Nivelin më të lartë monedha e ka regjistruar në 30 mars 2020, kur euro arriti të këmbehej me mbi 131 lekë, për shkak të mbylljes së kufijve dhe mungesës së të hyrave valutore në vend, si dhe shumë aktivitete ekonomike u pezulluan.

Po ashtu edhe mbyllja e fluturimeve me Vjenën ka pasur ndikim të fortë, vitin që shkoi në rritjen e ndjeshme për shkak se valutat më të mëdha në vendin tonë vijnë nga ky vend.

Këmbimi i euros në shifra mbi 130 lekë për herë të fundit i ka arritur në vitin 2017, kur monedha evropiane shitej e blihej mbi 130 lekë referuar kursit të Bankës së Shqipërisë./ b.h