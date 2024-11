Euro vazhdoi të dobësohet kundrejt dollarit amerikan, duke arritur nivelin më të ulët në një vit pasi Shtetet e Bashkuara publikuan Indeksin e Çmimeve të Konsumit të Tetorit (CPI), i cili zbuloi një rritje të inflacionit nga muaji i kaluar.

Çifti EUR/USD ra në 1,0546 në orën 4:52 të mëngjesit të enjten, niveli më i ulët i parë që nga 1 nëntori 2023. Inflacioni në SHBA, së bashku me fitoren e fundit zgjedhore të Trump, ka rënduar rëndë euron, duke shkaktuar një rënie prej 5,7% ndaj dollarit që nga fundi i shtatorit, shkruan Scan.

Të mërkurën, republikanët amerikanë siguruan ngushtë një shumicë në Dhomën e Përfaqësuesve, duke i dhënë partisë së Trump kontrollin e plotë të Kongresit, duke rritur kështu gjasat që politikat e tij të miratohen. Kjo ka shtuar shqetësimet për rreziqet e inflacionit, duke rritur yield-et e obligacioneve të qeverisë amerikane dhe duke shtuar fuqinë e mëtejshme të dollarit amerikan.

Në tetor, inflacioni total në SHBA u rrit me 2.6% nga viti në vit, nga 2.4% në muajin e kaluar, duke shënuar rritjen e parë që nga marsi. Ndërkohë, inflacioni bazë, i cili përjashton çmimet e paqëndrueshme të ushqimeve dhe energjisë, u rrit me 0.3% nga muaji në muaj dhe me 3.6% nga viti në vit, duke shënuar normën më të shpejtë të rritjes që nga prilli.

Këto të dhëna sugjerojnë se presioni i inflacionit në Shtetet e Bashkuara mbetet i vazhdueshëm, duke sinjalizuar se lufta e Rezervës Federale kundër inflacionit mund të mos ketë përfunduar. Pavarësisht kësaj, tregjet ende presin që Fed të zbatojë një tjetër ulje të normës në dhjetor, megjithëse ulja mund të qëndrojë modeste në 25 pikë bazë.

Në shtator, Fed bëri një ulje të madhe të normës bazë prej 50 pikësh për shkak të shqetësimeve për një ftohje të tregut të punës dhe ngadalësimin e inflacionit. Ulja e normës fillimisht dobësoi dollarin, duke lejuar që euro të rritet në nivelin më të lartë të 14 muajve. Megjithatë, me tregun e punës në SHBA që mbetet elastik, inflacioni qëndron i fortë dhe një shtytje e rinovuar e “Tregtisë” e udhëhequr nga Trump duke nxitur dollarin, tregjet kanë ndryshuar drejtim.

Pritjet në rritje të inflacionit kanë kontribuar në një rritje të mëtejshme të yield-eve të obligacioneve të qeverisë amerikane, veçanërisht në letrat afatgjata të thesarit. Yield-i i thesarit 10-vjeçar është ngjitur në 4.47%, niveli më i lartë i mbylljes së tij që nga 1 korriku.

Ndërsa yield-et e obligacioneve afatshkurtra (nën dy vjet) janë më të lidhura me perspektivat e menjëhershme të normave të interesit, yield-et afatgjata pasqyrojnë pritshmëritë e tregut për kushte më të gjera ekonomike, inflacion dhe politikën e bankës qendrore. Kjo rritje e yield-eve afatgjatë sugjeron që tregtarët e obligacioneve presin një ekonomi të fortë amerikane me inflacion të vazhdueshëm dhe norma interesi më të larta, të cilat të gjitha favorizojnë një dollar më të fortë.

Michael McCarthy, strateg i tregut dhe COO në Moomoo Australia parashikon se dollari amerikan do të vazhdojë të forcohet mes rritjes së yield-eve të obligacioneve. “Kjo mund të nxisë një rritje më të gjatë në USD, pasi investitorët lokalë dhe globalë kalojnë në ato rendimente sovrane më tërheqëse,” shpjegoi ai.

Tubimi i nxitur nga Trump i Wall Street-it humbi pak avull të mërkurën, megjithëse McCarthy vëren se kjo mund të mos ndikojë në dollarin. “Me fjalë të tjera, entuziazmi paszgjedhor për të gjitha gjërat në dollarë mund të vazhdojë dhe madje të përshpejtohet, edhe nëse optimizmi zbehet dhe aksionet bien bashkë me të”, shtoi ai.

Euro pritet të mbetet nën presion ndaj monedhave të tjera kryesore për shkak të një perspektive të zymtë ekonomike dhe pasigurive të vazhdueshme politike në Evropë.

Një luftë e mundshme tregtare midis SHBA-së dhe partnerëve të saj kryesorë tregtarë, duke përfshirë Kinën dhe BE-në, mund të shtojë nevojën për një euro më të dobët për të mbështetur eksportet evropiane. Me fjalë të tjera, ka pak faktorë themelorë që mbështesin një euro më të fortë, duke e bërë të pamundur një kthesë në të ardhmen e afërt.