Në Itali kanë nisur punën për organizimin e Europianit të vitit 2032, ndërsa gara për përzgjedhjen e stadiumeve, ka pasur një surprizë.
Në mesnatë skadoi afati për paraqitjen e kandidaturave pranë Federatës Italiane të Futbollit. Në total, aplikuan 13 qytete, me 16 stadiume të propozuara.
Surpriza lidhet me numrin e stadiumeve, pasi janë paraqitur tre më shumë nga sa ishte parashikuar. Napoli ka dorëzuar dy dokumentacione të ndryshme.
Kandidatura e parë lidhet me stadiumin “Diego Armando Maradona”. Bashkia e Napolit ka miratuar një plan rikonstruksioni me vlerë 200 milionë euro, por pa mbështetjen e presidentit të klubit të Napolit, Aurelio De Laurentiis.
Kandidatura e dytë lidhet me një stadium të ri që presidenti i klubit napolitan synon ta ndërtojë nga e para.
Napoli nuk është i vetmi qytet që ka paraqitur më shumë se një kandidaturë. Roma ka propozuar tre stadiume.
I pari është stadiumi “Olimpico”, i cili do t’i nënshtrohet rikonstruksionit. Kompania “Sport e Salute” ka parashikuar një plan investimi prej 130 milionë eurosh.
Alternativa e dytë është stadiumi i ri që Roma synon të ndërtojë në zonën e Pietralatës, ndërsa e treta është stadiumi “Flaminio”, i cili parashikohet të rikualifikohet.
Ky projekt konsiderohet më i vështirë për t’u realizuar, por nuk përjashtohet mundësia që stadiumi “Flaminio” të përdoret si fushë stërvitore gjatë Europianit. Kjo ide është propozuar edhe nga ministri italian i Sportit, Andrea Abodi.
Qytetet e tjera që kanë paraqitur kandidaturat janë Bari, Bolonja, Kaljari, Firence, Xhenova, Lecce, Milano, Palermo, Salerno, Torino dhe Verona.
Sa i përket Bolonjës, klubi ka paraqitur në bashki projektin për ndërtimin e një stadiumi të ri multifunksional në zonën e panaireve, me një kapacitet prej më shumë se 30 mijë spektatorësh.
Bashkia dhe klubi i Bolonjës i kanë dërguar një kërkesë ministrit të Sportit, Andrea Abodi, për përfshirjen e këtij projekti në planin e ndërhyrjeve që lidhet me kandidaturën e Italisë për organizimin e Kampionatit Europian 2032, i cili do të zhvillohet edhe në Turqi.
Hapi i radhës do të jetë shqyrtimi i kandidaturave dhe përmirësimi i dokumentacionit të paraqitur.
Dokumentacioni do të shqyrtohet në kuadër të një procesi teknik, i cili do të vlerësojë nëse kandidaturat përmbushin standardet infrastrukturore, administrative, financiare dhe organizative të kërkuara për të qenë të përshtatshme për organizimin e kompeticionit.
Në përfundim të procesit, nga 16 stadiumet e propozuara do të përzgjidhen vetëm pesë që do të përfaqësojnë Italinë në organizimin e Kampionatit Europian 2032.
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