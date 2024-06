Trajneri i Spanjës, Luis de la Fuente konfirmoi se përballë Shqipërisë në Euro 2024 ai do bëjë rotacion dhe do u japë minuta lojtarëve që nuk kanë marrë shumë të tilla.

Pas fitores 1-0 kundër Italisë dhe kalimit në 1/8 e Euro 2024, tanimë Spanja të hënë në 21:00 luan e relaksuar kundër Shqipërisë në Dusseldorf.

“Nuk do të lodhem kurrë, siç e përmenda edhe më parë, duke promovuar vërtet futbollin spanjoll. Unë mendoj se ne jemi më të mirët në botë për sa i përket interpretimit të situatave të ndryshme të ndeshjeve dhe sigurisht kjo përforcohet dhe forcohet me të vërtetë kur fiton.

Ndeshja e radhës – Ne do të rifreskojmë ekipin para ndeshjes së ardhshme. Situata na lejon ta bëjmë këtë, por ne duam të fitojmë dhe do të luajmë për të fituar. Ne nuk do t’i bëjmë askujt asnjë nder. Ne kemi top lojtarë që nuk kanë luajtur ende dhe duan të provojnë veten.

Ne përdorim rotacionin dhe do t’u japim një shans atyre që nuk kanë luajtur ose kanë luajtur më pak. Nacho u ndje mirë këtë mëngjes dhe nuk mund të luante. Ai është duke u rikuperuar, por sot kishte nevojë të pushonte, nuk donim të rrezikonim.

Aymeric Laporte luajti shkëlqyeshëm. Ai u frymëzua dhe ne jemi të kënaqur për këtë, sepse kjo tregon se kemi lojtarë që janë të gatshëm për çdo situatë. Ne kemi një ekip të jashtëzakonshëm”, tha de la Fuente.

Kombëtarja e drejtuar nga Sylvinho do kërkojë surprizën për të shkruar historinë dhe pas barazimit 2-2 me Kroacinë, do duhet të sigurojnë tri pikë për të kaluar më tej./m.j