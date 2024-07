Spanja luan të premten kundër vendit mikpritës Gjermanisë në çerekfinalen e Kampionatit Evropian në një ndeshje që pritet me padurim mes dy skuadrave me performancën më të mirë në turneun e futbollit.

Gjithashtu ekziston një rekord i mundshëm në linjë pasi Spanja dhe Gjermania kanë fituar secila nga tre kampionate evropiane, më mirë se çdo komb tjetër.

Dy nga talentet më emocionues do të shfaqen në Spanjë adoleshenti Lamine Yamal dhe sulmuesi 21-vjeçar gjerman Jamal Musiala. Ndeshja nis në orën 18:00 në Shtutgart.

Ja çfarë duhet të dini për ndeshjen:

Fituesi i kësaj ndeshje do të përballet me Francën ose Portugalinë në gjysmëfinalen në Mynih të martën.

Spanja dhe Gjermania janë skuadrat me më shumë gola të shënuar në Euro 2024, respektivisht nëntë dhe 10 gola në katër ndeshjet e tyre.

Spanja nuk e ka eliminuar kurrë një vend pritës, qoftë në një kampionat europian apo në një Kupë Bote.

La Roja është skuadra e vetme që ka fituar të gjitha ndeshjet e saj në Euro 2024, duke mundur Kroacinë, Italinë dhe Shqipërinë në fazën e grupeve përpara se të mposhtte Gjeorgjinë 4-1 në raundin e 16-ave.

Gjermania mundi Skocinë dhe Hungarinë, por barazoi kundër Zvicrës përpara se të eliminonte Danimarkën.

Gjermania nuk e ka mundur Spanjën në një turne të madh që nga fitorja e fazës së grupeve në Euro ’88.

Gjendja e ekipeve

Lamine Yamal, Nico Williams dhe Fabian Ruiz humbën seancën stërvitore të Spanjës të martën, ndërsa Aymeric Laporte vrapoi vetëm një herë në fushë.

Megjithatë, të gjithë pritet të jenë të gatshëm për ndeshjen e së premtes.

Mbrojtësi i Gjermanisë, Jonathan Tah, rikthehet nga pezullimi dhe trajneri Julian Nagelsmann nuk ka raportuar asnjë shqetësim për lëndime.

Numrat

Spanja dhe Gjermania kanë pësuar vetëm tre gola. E vetmja herë që portieri i Spanjës Unai Simon iu desh të merrte topin nga rrjeta e tij ishte kundër Gjeorgjisë, ndërsa Gjermania pësoi kundër Skocisë dhe Zvicrës.

Ekipet janë takuar 26 herë, me Gjermaninë që ka fituar nëntë me tetë të Spanjës. Spanja e kalon pak Gjermaninë me golat e shënuar me 32 në krahasim me 31.

Tre nga katër përballjet e fundit kanë përfunduar në barazim 1-1 me përjashtim të një mposhtjeje 6-0 të Gjermanisë nga Spanja në një ndeshje të Ligës së Kombeve të UEFA-s në nëntor 2020.

Gjermania i ka fituar të gjashtë çerekfinalet e Kampionatit Evropian. Spanja ka humbur pesë nga nëntë.

Portieri i Gjermanisë, Manuel Neuer, ka të ngjarë të bëjë paraqitjen e 39-të të rekordeve kombëtare në një turne të madh, pasi ka arritur nivelin e Bastian Schweinsteiger në raundin e kaluar.

Gjermania ka fituar gjashtë penalltitë e fundit në të cilat është përfshirë, duke humbur vetëm të parën në finalen e vitit 1976. Spanja ka fituar shtatë nga 13.

Përplasjet e ekipeve në deklaratat për mediat

“Nuk jam aspak nostalgjik dhe nuk mendoj se kjo do të jetë ndeshja ime e fundit”. — Mesfushori i Gjermanisë, Toni Kroos, i cili do të tërhiqet pas turneut.

“Ne po synojmë trofeun dhe edhe pse ishte kënaqësi të luaja me Toni Kroos – sepse ai ka qenë shok skuadre [në Real Madrid] dhe mik – prapë do të doja ta ‘pensionoja’ të premten!” – Sulmuesi i Spanjës, Joselu.

“Nëse duam të fitojmë këtë turne duhet të kalojmë Spanjën”, — Mesfushori i Gjermanisë, Joshua Kimmich.

“Të dy janë lojtarë të mrekullueshëm, ata janë talente të rinj që do të jenë më të mirët në botë në të ardhmen. Gjëja e gabuar që bëjnë të gjithë është të krahasojnë lojtarët, mendoj se ne vetëm duhet t’i shijojmë ata duke luajtur” — Mesfushori i Spanjës Mikel Merino për Yamal dhe Musiala.

“Fokusi im nuk është aq shumë te Yamal, por te Jamal”, – trajneri i Gjermanisë, Julian Nagelsmann.

/a.r