Në BE me çdo kusht. Shqipëria është gati të pranojë anëtarësimin në BE, edhe nëse nuk do të ketë të drejtën e vetos për një periudhë kohe.
Euractiv shkruan se kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama të martën, në Bruksel, gjatë konferencës së 8-të ndërqeveritare, e ka bërë të qartë se për Shqipërinë nuk ka asnjë problem nëse bëhet anëtare pa të drejtë vetoje.
Sipas raportimeve, ky propozim i ri nga disa vende te BE, ka shkuar tashmë në tryezat më të larta të Brukselit që po diskutojnë një plan për të pezulluar të drejtat e vetos për anëtarët e rinj në çështjet e politikës së jashtme, të tilla si sanksionet kundër Rusisë dhe vendime të tjera që kërkojnë unanimitet midis shteteve anëtare.
Për Ramën ky nuk është një problem pasi ai tha se ishte i qetë pasi Shqipëria ka qenë gjithmonë 100% në përputhje me politikën e jashtme të BE.
Më herët, ka qenë vetë Rama bashkë me Vuçiç që kanë propozuar integrim gradual, duke përfshirë për një periudhë kohe edhe pa të drejtë veto, por në këmbim të bëhen pjesë e tregut të përbashkët ekonomik europian, dhe në zonën Shengen.
Por ditët e fundit në lojë ka hyrë propozimi i kancelarit gjerman Merz. Që vendos në vend të parë Ukrainën për integrim, si anëtare e asociuar, kurse vendet e Ballkanit Perëndimor pas me rol vetëm si vëzhgues.
Këto propozime po diskutohen në tryezat e larta të BE, por të martën, Komisionerja e zgjerimit, Marta Kos bëri të qartë se nuk ka asnjë vendim deri tani, dhe Unioni po ecën me metodologjinë aktuale, për të anëtarësuar Malin e Zi dhe Shqipërinë me të drejta të plota si vende anëtare.
Euractiv shton se çdo veprim për të kufizuar të drejtat e votës do të duhet të jetë i hartuar me kujdes dhe i përkohshëm, sepse dispozitat e traktatit të BE-së mbi anëtarësimin garantojnë trajtim të barabartë.
Megjithatë, kjo nuk është hera e parë për BE. Bazuar në precedentët e mëparshëm, pranimi gradual i shteteve të reja anëtare nuk do të përbënte problem ligjor. Vendet e reja të BE-së, kryesisht nga vendet më të varfra qendrore dhe lindore, u përballën me kufizime kalimtare pas anëtarësimit në lirinë e lëvizjes pas të gjitha zgjerimeve të BE-së nga viti 2004 e tutje.
