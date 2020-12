Tomini ka deklaruar se edhe në javët në vijim do të ketë një tendencë në rritje të rasteve me Covid.

Sipas saj, deri më tani nuk është konfirmuar asnjë pacient me grip stinor, por rastet e dyshuara kanë qenë Covid-19.

Si paraqitet situata dhe a e kemi arritur pikun e pandemisë?

Eugena Tomini: Aktualisht situata e pandemisë në vend po përvijon me një intensitet të lartë të rasteve të konfirmuara, pra kemi një trend të rritur të rasteve Covid në vend. Kjo ishte ndër projeksionet e Institutit të Shëndetit Publik përsa i përket edhe stinës së Dimrit dhe qarkullimit edhe të infeksioneve të tjera respiratore paralelisht me Covid. Por duhet të theksojmë se jemi ende herët për të diskutuar në drejtim të pikut, sepse edhe në javët në vijim do të kemi një tendencë në rritje të rasteve Covid-19.

Si ka ndikuar gripi sezonal në pasojat që janë vërejtur tek pacientët e prekur me Covid-19?

Eugena Tomini: Aktualisht kemi që në javën e 40 që ka filluar survejanca e gripit në vend dhe aktualisht në rastet që janë evidentuar si raste të dyshuara për Covid apo për raste të infeksioneve respiratore të sipërme dhe të poshtme, deri në këto momente nuk është konfirmuar asnjë rast grip në vend. Por kemi një intensitet të ulët të rasteve të infeksioneve respiratore të sipërme dhe infeksioneve respiratore të poshtme.

Duke qenë se jemi në pritje të vaksinës, a mund të na thoni se cili do të jetë impakti pasi ajo të jetë injektuar në popullatë?

Eugena Tomini: Deri në momentin kur ajo të aplikohet, varësia e 2 dozave me intervalin kohor midis njëra-tjetrën, përkon me një periudhë gati 2-mujore nga momenti i aplikimit për shfaqen e antikorpeve. Do jetë një ndër masat më të rëndësishme dhe vendimtare për ngadalësimin dhe ndalimin e pandemisë. Do të kemi një imunitet të popullatës që do të jetë një imunitet i induktuar nga vaksina. Do të kemi grupe të riskut të mbrojtura përkundrejt Covid-19, sepse sipas prioritizimeve, tek këto grupe do të aplikohet fillimisht. Nëse do të aplikojmë vaksinën e Covid-19, sigurisht që do të kemi më pak komplikacione nëse do të prekemi nga Covidi. Benefitet e vaksinës janë të jashtëzakonshme, në bashkësi dhe më masat e tjera ndërhyrëse, sigurisht që do jenë shumë efektive kundrejt pandemisë.