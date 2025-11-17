Mbikëqyrësi financiar i Rusisë, Rosfinmonitoring ka shtuar ish-kryeministrin rus, Mikhail Kasyanov dhe ekonomistin, Sergei Guriev në listën e ekstremistëve dhe terroristëve. Rosfinmonitoring i shtoi ata në një listë që përfshin 19,131 individë dhe 823 organizata.
Lista, e cila u zgjerua ndjeshëm gjatë luftës së Rusisë në Ukrainë, është një mjet publik për autoritetet për të synuar individë dhe subjekte që ato besojnë se janë të përfshira në aktivitete kundër shtetit.
Rosfinmonitoring, e cila është përgjegjëse për monitorimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, ka të drejtë të ngrijë llogaritë bankare të atyre që janë në listë. Kasyanov shërbeu si kryeministër gjatë katër viteve të para të sundimit të Presidentit Vladimir Putin dhe u shkarkua në shkurt 2004, disa javë para se Putin të zgjidhej për një mandat të dytë.
Pas dorëheqjes së tij, ai filloi të kundërshtonte Kremlinin. Në vitin 2022, ai u largua nga vendi dhe dënoi pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Në nëntor 2023, Kasyanov u etiketua si “agjent i huaj”.
Guriev është një ish-ekonomist kryesor në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe aktualisht është dekan i Shkollës së Biznesit në Londër.
