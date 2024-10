Nënkryetari i Kuvendit, Agron Gjekmarkaj ka reaguar pas vendimit të Sekretariatit të Etikës për përjashtimin nga seanca parlamentare të 24 deputetëve të opozitës.

Gjekmarkaj u shpreh se ky vendim shënon shuarjen e Parlamentit, ndërsa e cilësoi atë si një akt frikësimi dhe urrejtjeje kundrejt opozitës.

Ai theksoi se ky vendim tregon degradimin e institucioneve dhe të qeverisjes aktuale, duke akuzuar pushtetin për një qasje paternaliste dhe për represion ndaj opozitës.

Sakaq, Gjekmarkaj paralajmëroi se shqiptarët nuk do të lejojnë shuarjen e opozitarizmit dhe premtoi një përballje të vazhdueshme që fillon nga e hëna.

“Vendimi i sotëm i Zonjës “Pushka” e partisë me urdhër të Edi Rames i dhënë që dje e që ziente korridoreve të Kuvendit është de fakto shuarje e Parlamentit!

Një vendim që tregon frikë, dëshpërim dhe urrejtje ndaj opozitës! Bindja “paternaliste” se “unë” kam të “drejtë” dhe bëj ç’të dua, dhunoj, ndëshkoj dhe me pas rrah gjoksin, është shenjë e qartë e degradimit të këtij Kuvendi dhe mbi të gjitha e kësaj qeverisjeje që pasi ta shtron me korrupsion të mbulon me burgosje politike!

Turp për kolegët kukulla të PS-së që kaq padënjesisht përdoren. Pushteti në çdo rast është i përkohshëm, jeta më e gjatë, turpi i përjetshëm! Ju lutem mos na buzëqeshni më si “shpirt njeriu” kur të na takoni kolegë të përdorur.

Edhe rregullorja e dhunës e miratuar pak kohë me parë si represion ndaj opozitës nuk ka objekt sepse nuk jemi në ato kushte për dënime të tilla 40-60! Hakmarrje dhe jo ndëshkim sipas ligjit! Dënim pa ligj si në diktaturë!

E keni në traditën e eterve shuarjen e opozitarizmit! Shqiptarët nuk do ju lejojnë! Nga e hëna fillon përballja çdo ditë e kudo”, u shpreh ai.