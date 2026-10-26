Londra bëhet qendra e vëmendjes së futbollit botëror, teksa më 26 tetor zhvillohet ceremonia e Topit të Artë 2026.
Gara për çmimin prestigjioz pritet të jetë në fokusin e tifozëve, ndërsa vëmendja përqendrohet te emrat që synojnë të kurorëzohen si futbollistët më të mirë të vitit.
Ceremonia e Topit të Artë 2026 zhvillohet këtë të hënë në Londër, ku do të shpallen fituesit e çmimeve për futbollin e meshkujve dhe atë të femrave.
Edicioni i këtij viti pritet të tërheqë interes të madh, me diskutimet që përqendrohen te paraqitjet individuale, trofetë e fituar dhe ndikimi i lojtarëve në suksesin e skuadrave të tyre gjatë sezonit.
Topi i Artë mbetet një nga vlerësimet më të rëndësishme në futbollin botëror. Çdo vit, çmimi rikthen debatin mes tifozëve dhe specialistëve për lojtarin që ka spikatur më shumë në nivelet më të larta të këtij sporti.
Përveç fituesit të kategorisë së meshkujve, ceremonia do të kurorëzojë edhe futbollisten më të mirë të vitit, duke vendosur në qendër të vëmendjes yjet që kanë lënë gjurmë në futbollin ndërkombëtar.
Ceremonia e këtij viti është planifikuar të nisë në orën 21:00, sipas orarit të publikuar nga burimi. Përveç shpalljes së fituesve, interes pritet të ketë edhe për renditjen e pretendentëve dhe reagimet pas ndarjes së çmimeve.
Topi i Artë është një vlerësim që shkon përtej statistikave, pasi në debat përfshihen edhe rëndësia e paraqitjeve në ndeshjet vendimtare, vazhdimësia gjatë sezonit dhe kontributi në suksesin kolektiv.
Emri i fituesit do të jetë momenti kulmor i mbrëmjes, ndërsa renditja përfundimtare pritet të japë një panoramë më të qartë të futbollistëve që kanë dominuar skenën ndërkombëtare gjatë vitit.
Nominimet për Topin e Artë 2026:
-Jude Bellingham (Real Madrid & Angli)
-Pau Cubarsi (Barcelona & Spanjë)
-Marc Cucurella (Real Madrid & Spanjë)
-Ousmane Dembele (PSG & Francë)
-Luis Diaz (Bayern Munich & Kolumbi)
-Bruno Fernandes (Manchester Utd & Portugali)
-Gabriel (Arsenal & Brazil)
-Erling Haaland (Manchester City & Norvegji)
-Achraf Hakimi (PSG and Marok)
-Harry Kane (Bayern Munich & Angli)
-Khvicha Kvaratskhelia (PSG & Gjeorgji)
-Lamine Yamal (Barcelona & Spanjë)
-Sadio Mane (Al Nassr & Senegal)
-Marquinhos (PSG & Brazil)
-Lautaro Martinez (Inter & Argjentinë)
-Kylian Mbappe (Real Madrid & Francë)
-Nuno Mendes (PSG & Portugali)
-Lionel Messi (Inter Miami & Argjentinë)
-Joao Neves (PSG & Portugali)
-Michael Olise (Bayern Munich & Francë)
-Willian Pacho (PSG & Ekuador)
-Julian Quinones (Al Qadsiah & Meksikë)
-Declan Rice (Arsenal & Angli)
-Rodri (Barcelona & Spanjë)
-Fabian Ruiz (PSG & Spanjë)
-William Saliba (Arsenal & Francë)
-Ferran Torres (PSG & Spanjë)
-Dayot Upamecano (Bayern Munich & Francë)
-Vinicius Junior (Real Madrid & Brazil)
-Vitinha (PSG & Portugali)
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