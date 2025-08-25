Kryeministri Edi Rama është kthyer sot në zyrën e tij në godinën e qeverisë, për herë të parë pas pushimeve të verës.
Pushimet kanë përfunduar edhe për kabinetin qeverisës, por edhe për deputetët, të cilët pritet të marrin mandatin më 10 shtator, kur pritet të zhvillohet mbledhja e parë e Parlamentit të ri.
Mbetet për t’u parë se cili do të jetë ekipi me të cilin Edi Rama do të vendosë të drejtojë vendin, pasi shqiptarët i dhanë një mandat të katërt në krye të qeverisë.
Tradicionalisht, lideri i mazhorancës i ka shpallur emrat e ministrave të rinj në Asamblenë Kombëtare në fund të muajit gusht ose në fillim të muajit shtator.
Por deri më tani ende nuk ka një datë se kur kryeministri mund të thërrasë forumet e Partisë Socialiste apo kur do të vendosë të shpallë kabinetin qeverisës dhe prioritetet e mandatit të katërt në krye të vendit.
Vizion+
