Ethet e pandemisë/ Mbi 80 milionë të infektuar dhe 1.7 milionë vdekje në botë

Ka shkuar mbi 80 milionë, numrii i personave të infektuar me koronavirus në të gjithë botën. Saktësisht, janë infektuar me Covid-19 në mbarë globin, deri tani 80 575 112 njerëz.

Ndërsa, numri i të vd eku rve për shkak të virusit në të gjithë botën, deri tani ka shkuar në 1 762 935 individë. Ndërkaq, të shëruar nga koronavirusi deri tani në të gjithë botën janë 56 764 297 njerëz.

Shteti me më shumë të infektuar nga Covid-19 në botë është SHBA, pasuar nga India, Brazili, Rusia, Franca etj. Edhe Rusia, që fillimisht nuk raportonte shumë raste me koronavirus, tashmë po raporton tepër vd ek je me Covid-19. Koronavirusi ka bërë që edhe festat e fund-vitit të mos festohen si zakonisht, por për to të ketë masa paraprake, me qëllim që të mos përhapet sëmundja.