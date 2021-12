Takimi mes zv.ndihmësit të Sekretarit Amerikan të Shtetit Gabriel Escobar me kryetarin e PD Lulzim Basha ka prekur në mënyrë të veçantë luftën kundër korrupsionit.

Një ndër elementët kryesorë ka qënë përpos dhënies fund të pandëshkueshmërisë së zytrtarëve të lartë të korruptuar, edhe lidhjeve abuzive te biznesit me politikën për të përfituar në mënyrë te paligjshme. para nga taksapaguesit shqiptare.

Gazetari i Top Channel Muhamet Veliu bën me dije se “Escobar ka thënë në takimin me Bashën se SHBA do të fillojë të mbledhë informacion për të gjithë biznesmenët shqiptarë të cilët janë pasuruar në mënyrë abuzive duke shfrytëzuar lidhjet që kanë pasur dhe kane me politikën”./m.j