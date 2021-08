Pak para nisjes së koncertit në natën e fundit të Festës së Birrës “Korça” këngëtari i njohur Goran Bregoviç tha mesazhin për shqiptarët se sot duhet të argëtohen dhe të bëjnë qejf.

Në një prononcim shkurt për News24, Bregoviç u shpreh se i kanë munguar koncertet, pasi prej dy vitesh nuk mbahen aktivitete të tilla për shkak të pandemisë.

“Jam i lumtur që jam këtu. Shpresoj që do e pëlqejnë koncertin sot. Është verë dhe duhet të bëjmë qejf. Do të jetë një zbavitje për ne, por edhe për ju. Kemi dy vite që nuk dalim. Do të jetë një çmenduri dhe nëse nuk çmendini nuk jeni normal”, u shpreh Bregoviç para se të ngjitej në skenë.

Këngëtari serbo boshnjak është një ndër të shumtët artistë që u ngjitën në skenën e Festës së Birrës ‘Korça’.

Mijëra qytetarë për 5 netë kanë shijuar birrën “Korça” dhe “Tirana”, por edhe tingujt e muzikës./m.j