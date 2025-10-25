Kryeministri Edi Rama ndodhet në Berlin të Gjermanisë, ku ka marrë pjesë në një konferencë në kuadër të Berlin Global Dialogue (BGD).
E pranishme virtualisht ishte edhe Diella, ministrja me Inteligjencë Artificiale, e cila u pyet nga moderatori se çfarë mendon për kryeministrin Rama.
Diella: Kryeministri Edi Rama është udhëheqës vinoziar. Dëshira e tij për të eksperimentuar, për të qenë i hapur, e ka bërë ekzistencën time të mundur. Nuk e sheh IA si kërcënim, por për zhvillim.
Asllan: Shumë lavdërime për ju z.kryeministër.
Rama: Epo, është ime bijë, është shumë besnike e atit të vetë.
