Këngëtarja Bleona Qerreti ka pasur një përplasje të fortë me gazetarin Ilir Babaramo duke e akuzuar si thashethemaxhi dhe gazetar joprofesionalist. Sipas saj, Babaramo është paguar për të fabrikuar lajme kundër saj, e për të aluduar një situatë që nuk ka ndodhur kurrë.

“I ndyruari Babaramo!!

Dua te te informoj, qe koha kur llapaqenet si puna jote “pikturonin” nje figure (me dashje) te shtremberuar per mua, e cila ne realtitet nuk ka ekzistuar kurrë,- ka mbaruar.

Gjeja me themelore qe nje gazetar profesionist dhe me integritet ka per detyre te beje, eshte të verifikoje burimin e lajmit, gje te cilen ti,- kancer i shoqërisë shqiptare, jo veç që nuk e ke bërë kurrë, por akoma më keq: Je paguar për të hapur si “lajm” pikërisht një thashethem.

Turp për ty që nuk ke shtyllë kurrizore si njeri dhe pikë integriteti profesional.

Ti nuk je gazetar me profession, ti je nje thashethemexhi i degjeneruar qe paguhesh te shesesh “thashethemin per lajm” me shpresen qe edhe ne 2020 njerezit te “hane sapunin per djathe”!

Ti e di me mire se une, qe je paguar per te fabrikuar, e aluduar nje situate qe ne realitet nuk ka ndodhur kurre dhe une kam deshmitare per këte!

Dhe fatkeqesisht vreri qe ka dale nga goja jote e ndyrë ka arritur te shkaterroje jete njerezish, duke nisur qe nga karierra deri tek familjet e tyre.

Ata jane njerez publik dhe une nuk jam e autorizuar t’i permend publikisht por privatisht te jesh i sigurte qe kemi folur per rastin tend, dhe ata, dhe familjet e tyre sot e kesaj dite jane akoma ne jeten time si miq te ngushte.

Kur kam qene e vogel, kam degjuar keshillen e prinderve te mi (dy nga njerezit me paqesore dhe jo konfliktuale qe njoh) per te mos adresuar kurre thashethemet qe “gojet e liga” si puna jote, jane paguar per ti perhapur ne drejtimin tim!!!

Sot qe jam e rritur nuk jam dakort me prinderit e mi, mendoj gabimi im i vetëm eshte qe nuk ta kam cjerre masken qe atehere!!!

Sot mendoj qe psikologjikisht “fenomeni i perseritjes” se nje thashethemi kthen kete te fundit te merret i “mireqene” dhe absolutisht nuk mund te toleroj me kete “pikturen e shtremberuar” qe ti shpreson, qe une te vazhdoj te mos ta adresoj sic ka ndodhur me pare!!

Tani qe jam me e pjekur mendoj qe per “morrat” si puna jote ka vetem nje zgjidhje – vajgurI!!!

Keshtu qe meqe ti nuk po pret sa te dale libri po te them titullin e “kapitullit tend” ne librin tim: Babarmo – nje mashkull pa *** qe blehet per 1000 EU!!!! kaq !!! (per tani) Vazdon….”, shkruan këngëtarja.

Më herët Babaramo përmendi në një shkrim këngëtaren Bleona Qerreti, për të cilën thoshte se ishte pjesë e haremit të Trump.

“Asnjë politikan nuk ka luftuar komunizmin më shumë se presidentët e SHBA, republikanë dhe demokratë bashkë. I pari president që I bie këmbanave të alarmit në SHBA, 3 dekada pasi ai është varrosur është pikërisht Trump. Vërtet për të vënë duart në kokë. Në të njëjtën kohë kur të gjithë presidentët e mëparshëm, në rininë e tyre, kanë luftuar dhe me armë në dorë kundër komunizmit në xhunglat e Vietnamit, Trump zdërhallej me haremin e bleonave të tij në kazinot e Atlantic City apo fushat e golfit në Florida”, shkruante Babaramo.