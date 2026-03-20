Misioni i NATO-s në Irak është tërhequr përkohësisht nga vendi, thanë dy zyrtarë të sigurisë irakiane.
“Nuk ka asnjë mosmarrëveshje” me qeverinë irakiane, tha një zyrtar në kushte anonimiteti. “Është një tërheqje e përkohshme. Ata janë të shqetësuar për shkak të situatës,” shtoi ai.
Një zyrtar tjetër deklaroi se “i gjithë misioni i NATO-s është tërhequr”, përveç një numri të vogël personeli.
Të premten, një zëdhënës i NATO-s konfirmoi se aleanca ushtarake po “rregullon” misionin e saj në Irak.
Misioni ka selinë në një bazë ushtarake irakiane në Zonën e Gjelbër të Bagdadit pranë ambasadës amerikane, e cila që nga fillimi i luftës është synuar disa herë me sulme.
