Mimi Kodheli është një nga figurat më të rëndësishme të Partisë Socialiste, e cila prej vitesh ka qenë deputete në Kuvendin e Shqipërisë, dhe ka mbajtur edhe postin e Ministres së Mbrojtjes.

Deputetja socialiste në një intervistë për emisionin ‘Pa Protokoll’ në Report Tv e cilësoi si ‘sfidë’ faktin që kreu i qeverisë e ka renditur emrin e saj të 21-tën në listën e kandidatëve për deputet në qarkun e Tiranës. Kodheli theksoi se ka kaluar shumë sfida në politikë dhe beson se edhe kjo është një tjetër sfidë e vështirë, por jo e pamundur për ta fituar.

‘Në këtë moshë ku jam unë ethet fillojnë edhe zbehen. Kur ke provuar shumë herë të qenit në listë e merr më me filozofi ethet nuk janë si të herës së parë. Ti e merr si pjesë të sfidës si pjesë të punës, vazhdon që të jesh aktiv në politik. Unë besoj se po është sfidë, nuk është sfida ime e parë dhe mbase nuk do të jetë e fundit. Kam garuar në 2005 me numrin 2 të PD dhe ishte hera e parë që ishte Bamir Topi. Kam pranuar të jem mbase në zonat më të vështira dhe të përfaqësoj PS-në atje. Kam pasur një sfidë tjetër në 2013 ku kam drejtuar qarkun e Lezhës. Pra po ti numërojmë sfidat politike, besoj se kjo është një ndër, as më e madhja dhe as e vetmja.’- tha Kodheli.

Kodheli tha se tashmë kanë të gjitha forcat e tjera politike përballë, por ato kanë njerëzit përkrah, duke shtuar së PS ka një listë shumë të mirë të kandidatëve për deputet.

Sa i takon largimit të disa prej figurave të Partisë Socialiste nga politika, si Vasilika Hysi, Eglantina Gjermeni, Adnor Shameti, Besnik Bare, Kodheli tha se ndjen keqardhje, pasi ka lidhje të hershme miqësie me të gjithë.

‘Më erdhi keq, e para sepse mësohesh në një mjedis të caktuar. Me Besnik Baren kam lidhje të hershme edhe me zonjat, dhe për mua do të vazhdojnë që të mbeten miq dhe shokë të mirë dhe do të marrësh mendim. Tani që konsiderohem si ndër më të vjetrit në parti, ne duhet të krijojmë mjedis të këndshëm që tu rri mirë të rinjve. Politika, nuk do ta zbehë marrëdhënien që unë kam me figurat që u larguan. Kur një mik është mik dhe ja vlen të mbahet do të mbahet.’- tha Kodheli.