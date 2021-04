Dejan Kuzmanovic është një yll në rritje. 17-vjeçari është pjesë e Monacos në Francë dhe po shkëlqen me ekipin e të rinjëve. Cilësitë e lojtarit nuk diskutohen, por e veçanta e lojtarit është se babai i tij është me origjinë nga Serbia, ndërsa nëna e tij me origjinë nga Shqipëria, por lindur dhe rritur në Francë.

Gjyshërit nga babai lojtari i ka nga Serbia, ndërkohë që ai vetë dhe babai i tij kanë lindur në Francë. Dejan Kuzmanovic ka zgjedhur që të përfaqësojë origjinën e babait, ndërsa vendimi i tij për zgjedhjen e Serbisë është shpërndarë edhe nga faqja zyrtare e Monacos. Sa i përket fjalëve të Kuzmanovic, origjina e nënës nuk figuron askund.

Postimi i klubit të Monacos

“U rrita me dy prindër që vinin nga shtete dhe kultura të ndryshme. Ndihem serb në gjak dhe i rritur si një francez. Jam krenar për rrënjët e mia dhe është krenari që të luaj për Serbinë”, u shpreh Kuzmanovic për faqjen zyrtare të Monaco.

g.kosovari