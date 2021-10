Australia do të rihapë kufirin e saj ndërkombëtar nga muaji Nëntor, duke u dhënë liri të shumëpritura qytetarëve të vaksinuar dhe të afërmve të tyre.

Sipas BBC, njerëzit do të kenë të drejtë të udhëtojnë kur shkalla e vaksinimit të shtetit të tyre të arrijë 80%. Udhëtimi nuk do të ishte menjëherë i hapur për të huajt, por qeveria tha se po punonte “drejt mirëpritjes së turistëve përsëri në brigjet tona”.

“Është koha për t’u kthyer australianëve jetën e tyre,“- tha kryeministri Scott Morrison.

Megjithatë, vetëm shtetet që arrijnë vaksinimin e 80 për qind të popullsisë do të kenë fillimisht lirinë e udhëtimit.

Të Premten, Morrison tha se karantina e detyrueshme 14-ditore e hotelit në Australi, e cila i kushton secilit udhëtar 3,000 dollarë australianë do të hiqet gradualisht. Ajo do të zëvendësohet me shtatë ditë karantinë në shtëpi për udhëtarët e vaksinuar. Kur udhëtarëve të pavaksinuar më vonë u jepet leje për të hyrë, ata duhet të bëjnë 14 ditë.

Që nga marsi i vitit 2020, Australia ka disa nga rregullat më të rrepta të kufirit në botë, madje u ndalon njerëzve të saj të largohen nga vendi. Politika është vlerësuar për ndihmën në kontrollin e përhapjes së Covid, por gjithashtu ka ndarë në mënyrë të diskutueshme familjet. Aktualisht, njerëzit mund të largohen nga Australia vetëm për arsye të jashtëzakonshme, siç është puna thelbësore ose vizita e një të afërmi që po vdes.

g.kosovari