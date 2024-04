Këngëtarja e njohur e muzikës popullore të jugutMaya Aliçkaj ka marrë urdhër mbrojtje nga Gjykata e Tiranës, pasi ka denoncuar bashkëshortin e saj për dhunë.

Maya e cila në dokumente rezulton me emrin Fatbardha Ulbirch ka kërkuar të pajiset me urdhër mbrojtje, sepse bashkëshorti, Arben Ulbirch ka ushtruar dhunë ndaj saj.

I ftuar në “Vizioni i Pasdites” të moderuar nga Brikena Prifti, ishte avokati i këngëtares, Idajet Beqiri. Zoti Beqiri tha se këngëtarja e ka marrë urdhrin e mbrojtjes dy vite më parë, për shkak se bashkëshorti i saj ushtronte dhunë psikologjike dhe fizike për shkak të varësisë ndaj alkoolit. Sipas tij, Maya, e ka çuar te mjeku në mënyrë që të hiqte dorë nga alkooli, por nuk ia ka arritur. Më tej Beqiri deklaroi se Arbeni ka qenë i dënuar me tre muaj për drejtim automjeti në gjendje të dehur, fakt ky që sipas tij, konfirmon edhe pretendimet e Mayas.

Beqiri: Marrëdhëniet fillimisht i kanë ndërtuar jo marrëdhënie dashurore. Ai, Arbeni, ka kontaktuar, është prezantuar si fans i saj dhe i është ofruar që të ishte bodyguard i saj për ta mbrojtur. Gjatë ecjes nëpër koncerte të ndryshme janë dashuruar dhe jetonin bashkë. Në vitin 2021 janë martuar, kanë lidhur martesën ligjore. Para se të lidhnin martesën, Maya e cila ishte me nënshtetsi gjermane, insistimi i Arbenit ishte që të merrte nënshtetësinë gjermane….Maya ka bërë një kontratë paramartesore duke thënë që gjithçka kam në pronësinë time, mbetet e imja dhe nuk ka pretendime bashkëshorti. Ndërsa çfarë do të vendoset që sot e tutje do të jetë individuale. të gjitha janë të specifikuara këto në kontratën paramartesore. Apeloj gjithë shqiptarët t’i bëjnë këto kontrata.

Kur e ka apeluar kërkesën për divorc?

Beqiri: Ai ka shfaqur disa të meta në karakter. Vesi i keq i tij është që ai ishte përdorues i alkoolit, deri në pikën kur u bë i alkoolizuar. Është shumë manipulator. Maya e ka çuar në doktor me shpenzimet e veta që të hiqte dorë nga alkooli. Maya ka pretenduar që ai përdorte dhe lëndë narkotike. Unë nuk e konfirmoj sepse nuk kam informacion për një gjë të tillë. Faktin që ai përdorte alkool e tregon dënimi me 3 muaj për drejtim mjeti në gjendje të dehur. Ai nën efektin e alkoolit e ka keqtrajtuar në mënyrë të vazhdueshme, dhunë fizike dhe psikologjike. Por ajo, duke qenë një emër i njohur, e ka shpehur më shumë të motrat e veta dhe te njerëzit e saj. Nuk mundi që ta bënte të hiqte dorë nga alkooli. Kur arriti kulmin, e pa dhe motra që ai ushtroi dhunë fizike, shkoi dhe mori një kërkesë për mbrojtje dy vite më parë. Kjo video që ka dërguar ai, është rasti i 23-të që ka thyer urdhrin e mbrojtjes./m.j