Nga Artur Ajazi
Prej 24 orësh, në selinë blu, po bëjnë festë. Po i gëzohen largimit të Belinda Ballukut nga posti i zv.kryeministres, dhe po hamendësojnë se “tani ikën edhe Edi Rama”. Sa qesharakë, sa minorë, sa mediokër.
Mediat e paguara (rregullisht) nga selia blu, i bënë jehonë të madhe vendimit të GJKKO-së për zonjën Balluku, duke arritur në ekzaltim. Kjo për faktin sepse vendimi nr. 118 datë 19. 11. 2025 i GJKKO-së, kërkonte shkarkimin e saj. Arbitraritet i plotë.
Në fakt dukej sikur GJKKO-ja, kishte marrë një vendim, që tejkalonte kompetencat e saj, duke dalë jashtë kontureve kushtetuese e ligjore. Duke kërkuar “pezullimin e zonjës Balluku”, numrit 2 të qeverisë Rama, GJKKO-ja, tejkaloi kompetencat e saj kushtetuese.
Qeveria Rama-4, ka dalë nga zgjedhjet e lira të 11 Majit, dhe varet jo nga vendimet e gjykatave, por nga vota e shumicës së shqiptarëve. Edi Rama, akoma nuk ka folur mbi këtë vendim, por jam i bindur se do të flasë ashtu siç duhet.
Emërimet në qeveri, nuk mund ti bëjë GJKKO-ja, po ashtu edhe shkarkimet e ministrave. Natyrisht e gjitha kjo, për momentin, i shkon për shtat opozitës, e cila nga dje, ka nisur “ofensivën” e saj. Ka nisur ti hapet “oreksi”, dhe kujton se “ikja e Ballukut, presupozon ikjen e kryeministrit”.
O budallenj, është Edi Rama ai. Eshtë fakt, se drejtësia mund të hetojë deputetë e ministra, ashtu siç ka të drejtën të kërkojë masë sigurie ndaj çdo zyrtari, por nuk ka të drejtë të tejkalojë kompetencat ligjore.
Zv.kryeministri nuk mund të pezullohet nga një vendim gjykate, pa miratimin e Parlamentit. Mungesa e respektimit të procedurave nga gjykata, në rastin konkret nga GJKKO-ja, rrezikon të kompromentojë reformën në drejtësi.
Kjo reformë ka patur mbështetjen nga SHBA-së, por gjithmonë duke vepruar sipas Kushtetutës. Një gjykatë, nuk mund të dalë mbi Kushtetutën dhe Parlamentin, dhe as nuk mund ti imponohet një qeverie legjitime.
Edi Rama duhet të flasë, dhe të ndalet mirë në Eshtë Edi Rama, o budallenj e Ballukut, jo për ta mbrojtur, por për të treguar se, gjykata nuk mund ti imponohet as qeverisë dhe as Parlamentit. Drejtësia nuk është pushtet i pavarur.
Sa për opozitën, ajo ka ZERO shanse të arrijë diçka, të përfitojë diçka, aq më pak ti imponohet Edi Ramës. Një opozitë që ka liderin në ndjekje penale, për të paktën 3 çështje penale nën hetim dhe gjykim, nuk ka të drejtën morale të merret me Belindën apo me të gjithë ata që kanë marrë dikur besimin e kryeministrit, dhe që sot rezultojnë persona nën hetim.
Kushdo “kokën e ka mbi supe”, ndaj le të përgjigjet ndaj çdo abuzimi që ka bërë me postin dhe paratë ë investimeve. Mbrojtje politike nuk ka më.
Leave a Reply