Kanadaja dhe Evropa duan të dyja një politikë sigurimi kundër Donald Trump – dhe po i drejtohen partneriteteve në mbrojtje për ta bërë këtë.
Marrëdhënia ushtarake dhe industriale midis Otavës dhe evropianëve po përshpejtohet, e nxitur nga kërcënimet e përsëritura të presidentit amerikan për të aneksuar Kanadanë dhe minimin e angazhimit tradicional amerikan ndaj sigurisë evropiane.
Por zyrtarët, diplomatët dhe analistët evropianë që folën me POLITICO përshkruajnë një pritje me kushte. Asnjëra palë, për një gjë, nuk dëshiron një ndarje të plotë me Uashingtonin, duke theksuar se sa delikate mund të jenë aleancat në riorganizim.
Ottawa është “në një fazë të afrimit të kufizuar [me Evropën], por ata nuk duan të shkëputen plotësisht nga SHBA-ja”, tha Camille Grand, një ish-ndihmës sekretare e përgjithshme e NATO-s, e cila tani drejton Shoqatën e Industrive Hapësinore, të Sigurisë dhe të Mbrojtjes të Evropës.
Më vonë këtë javë, udhëheqësit e Bashkimit Evropian dhe Kanadasë do të takohen në Montreal për një samit për të thelluar bashkëpunimin e tyre, duke përfshirë edhe lëndët e para kritike dhe mbrojtjen.
Gjatë vitit të kaluar, Ottawa është pranuar në skemën e BE-së prej 150 miliardë eurosh për kredi në këmbim të armëve të Veprimit të Sigurisë për Evropën. Ajo ka aplikuar për t’u bashkuar me një koalicion ushtarak të Evropës Veriore të udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar, megjithëse jo të gjithë anëtarët ekzistues janë dakord. Kanadaja ka zgjedhur gjithashtu një prodhues gjerman të nëndetëseve dhe një aeroplan suedez për paralajmërim të hershëm për dy nga blerjet e saj më të mëdha të pajisjeve ushtarake.
Kanadaja është një partner i natyrshëm për vendet e Evropës Veriore në sigurinë e Arktikut. I pyetur se sa afër duhet të integrohet Kanadaja në politikën mbrojtëse të Evropës, Ministri i Mbrojtjes i Norvegjisë, Tore O. Sandvik, u përgjigj: “Shumë. Është një komb Arktik, një vend i G7 dhe një ekonomi e jashtëzakonshme.”
Kanadaja nuk po fillon nga e para. Është një anëtare themeluese e NATO-s, drejton Brigadën Shumëkombëshe të aleancës në Letoni dhe prodhuesi kanadez i avionëve Bombardier punon ngushtë me firmat evropiane të hapësirës ajrore si Saab .
Për Evropën, Kanadaja është “një partner i lehtë në një mënyrë që disa nga vendet e tjera nuk janë”, sepse Australia, Japonia dhe Koreja e Jugut janë më larg dhe Turqia paraqet probleme politike, tha Anand Sundar, këshilltar special i drejtorit të Këshillit Evropian për Marrëdhëniet me Jashtë. “Shumë gjëra po ndodhin jashtë BE-së. Ndërsa NATO përpiqet të bëhet më evropiane, pyetja është se si ta bëjmë këtë pa e lënë Kanadanë jashtë.”
Mes paralajmërimeve se Rusia mund të sulmojë NATO-n deri në vitin 2030, Kanadaja ka lëndë të para kritike, thelbësore për prodhuesit e armëve të Evropës, njohuri në luftën në Arktik dhe ekspertizë kontinentale të mbrojtjes ajrore me dekada të tëra.
Ministri kanadez i Tregtisë Ndërkombëtare, Maninder Sidhu, përforcoi nevojën për bashkëpunim më të thellë në një takim me homologët e BE-së javën e kaluar në Dublin.
“Disa nga ato mundësi të përbashkëta që po kërkojmë këtu në Evropë janë në zinxhirët e furnizimit, zinxhirët kritikë të furnizimit me minerale”, tha ai. “Kanadaja gjithashtu po punon për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes, por nuk mund ta bëjmë këtë vetëm. Dhe kjo është arsyeja pse duam të ndërtojmë më shumë kapacitete me partnerët tanë evropianë.”
Qasje evropiane — me kufizime
Qasja e Kanadasë në skemën SAFE nuk do të thotë që të gjitha instrumentet e reja të mbrojtjes së BE-së tani janë automatikisht të hapura për Otavën.
Vëmendja tani është zhvendosur te negociatat mbi buxhetin shtatëvjeçar të BE-së dhe nëse vendet e treta do të jenë të pranueshme për disa nga programet e mbrojtjes dhe hapësirës prej 131 miliardë eurosh të propozuara nga Komisioni Evropian.
Vende të tilla si Suedia, Gjermania, Holanda dhe Polonia janë të hapura për pjesëmarrje më të gjerë, ndërsa Franca, Greqia dhe të tjera duan të favorizojnë kompanitë evropiane. Në fund të tetorit, Parlamenti Evropian sinjalizoi gjithashtu se ishte i hapur për të lejuar vendet e treta të hynin, në disa kushte, sipas dokumenteve të brendshme të siguruara nga POLITICO.
Negociatat për buxhetin e BE-së “janë vendi ku do të vendoset thellësia e integrimit të Kanadasë në skemat e mbrojtjes. Është një debat i vazhdueshëm dhe… është pezull deri në minutën e fundit”, tha Sundar.
Ideja e hapjes së aksesit në paratë e mbrojtjes të Fondit Evropian të Konkurrencës “është më shumë e drejtuar ndaj Kanadasë dhe Mbretërisë së Bashkuar” sesa ndaj SHBA-së, shtoi një diplomat. Ata argumentuan se kërkesa që vendet e treta të kontribuojnë financiarisht për të marrë pjesë e bën Uashingtonin më pak të ngjarë të marrë pjesë.
Edhe pse Kanadaja arriti një marrëveshje për të marrë pjesë në prokurimet e financuara nga SAFE pothuajse një vit më parë, është njoftuar vetëm një marrëveshje e vogël – një kontratë prej 10 milionë dollarësh kanadezë për të furnizuar Poloninë me radio taktike. Ministri kanadez i Mbrojtjes, David McGuinty, është megjithatë optimist se do të ketë “të tjera që do të vijnë”.
Për momentin, thellimi i bashkëpunimit mbrojtës Kanada-Evropë ilustrohet kryesisht nga marrëveshjet dypalëshe midis Otavës dhe kryeqyteteve evropiane. Këtë verë, qeveria kanadeze zgjodhi ndërtuesin gjerman të anijeve TKMS në vend të Hanwha Ocean të Koresë së Jugut për të ndërtuar një flotë të re prej 12 nëndetësesh jo-bërthamore.
Marrëveshja për nëndetëset, e cila ende nuk është nënshkruar zyrtarisht, “po na afron shumë më tepër me njëri-tjetrin”, tha Sandvik i Norvegjisë.
Mbrojtje e kujdesshme kundër SHBA-së
Një provë e madhe e gatishmërisë së Kanadasë për t’u larguar nga SHBA-ja drejt Evropës do të jetë zgjedhja e saj midis avionëve luftarakë F-35 të prodhuar në SHBA dhe Gripen E të Suedisë.
Kanadaja po zëvendëson flotën e saj të vjetër të avionëve luftarakë CF-18. Ajo planifikoi të blinte 88 avionë F-35 dhe është zotuar të blejë 16; 72 të tjerët janë nën shqyrtim nga qeveria e kryeministrit Mark Carney, duke e shpërfillur potencialisht Lockheed Martin në favor të Saab.
I pyetur vazhdimisht për statusin e tij, McGuinty jep gjithmonë të njëjtën përgjigje: “nën shqyrtim”. Në korrik, Ottawa u bë gjithashtu vëzhguese në Programin Global të Ajrit Luftarak, përpjekja britaniko-italiano-japoneze për të ndërtuar një avion luftarak të gjeneratës së gjashtë.
Blerja e avionëve luftarakë suedezë do ta zemëronte administratën Trump, kur marrëdhëniet tregtare janë tashmë nën tension; lidhjet ekonomike të Kanadasë me SHBA-në janë shumë më të gjera se lidhjet e saj me BE-në.
Më herët këtë vit, ambasadori i SHBA-së në Kanada, Pete Hoekstra, paralajmëroi posaçërisht se blerja e avionëve suedezë në vend të F-35-ave të mbetur do të kishte pasoja për Komandën e Mbrojtjes Hapësinore të Amerikës së Veriut, organizatën ushtarake përmes së cilës SHBA-ja dhe Kanadaja mbrojnë së bashku hapësirën ajrore të Amerikës së Veriut.
“NORAD, elementi më i rëndësishëm i mbrojtjes së Kanadasë, nuk është pjesë e NATO-s, por dypalëshe me SHBA-në, gjë që shpjegon një pjesë të kufizimit”, tha Grand.
McGuinty nuk pranoi një intervistë për këtë artikull.
Nuk ka konsensus për anëtarësimin në JEF
Një tjetër provë për qeveritë evropiane është nëse do të pranohet kërkesa e Kanadasë për t’u bashkuar me Forcën e Përbashkët Ekspedite të udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar – dhe deri më tani, jo të gjithë janë dakord.
Forca e udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar përfshin tre shtetet baltike, pesë vende nordike dhe Holandën.
Muajin e kaluar, Carney aplikoi zyrtarisht për t’u anëtarësuar . Por, ndërsa disa anëtarë, si Norvegjia, janë shumë të hapur për të shtuar Kanadanë, të tjerët janë më të pavendosur.
“Kanadaja është një anëtare tjetër e NATO-s; marrëdhëniet e mbrojtjes duhet të mbeten brenda NATO-s. Rusia është një kërcënim në veri, kështu që ka kuptim që ata të bashkëpunojnë më shumë me Evropën – por brenda NATO-s”, tha një diplomat nga një vend baltik.
Duke pasur parasysh paparashikueshmërinë e administratës Trump, JEF shihet si një shtresë shtesë e sigurimit të mbrojtjes. Mbretëria e Bashkuar e përshkruan atë si një “ndihmës i parë” përpara NATO-s.
Strukturat e grupit janë më pak të qarta se ato të NATO-s, por një zyrtar tjetër nga një vend i JEF-it vuri në dukje se, pavarësisht rolit të Britanisë si udhëheqëse e grupimit, aplikimi do të kërkonte marrëveshje midis të gjithë anëtarëve.
Në një takim në Islandë në fillim të këtij muaji, ministrat e mbrojtjes të JEF-it vetëm sa “e vunë re” aplikimin e Kanadasë, sipas një deklarate të përbashkët . Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar tha se Londra po “konsultohej” me vendet e JEF-it për rrugën përpara. Një vendim mund të merret në një samit të liderëve të organizuar nga Islanda pranverën e ardhshme.
Bashkimi i Otavës, thanë dy diplomatë nga vendet e JEF-it, mund ta zhvendosë fokusin kryesor gjeografik të organizatës nga Deti Baltik në Arktik. Njëri prej tyre shtoi se kjo mund të dërgojë një sinjal të keq nëse Kanadaja pranohet në vend të vendeve evropiane.
«Do të kishte kuptim gjeografikisht të përfshihej Kanadaja në JEF, por pse jo Polonia dhe Gjermania? Ato janë vende të Detit Baltik», u shpreh diplomati baltik.
Megjithatë, në Kanada, argumentet për një rol evropian shkojnë përtej çdo forumi. “Në të dy luftërat botërore, Kanadaja ishte e përfshirë në Evropë vite përpara se të përfshihej SHBA-ja”, tha Wendy Gilmour, një ish-ndihmëssekretare e përgjithshme e NATO-s, e cila tani është nënkryetare e Institutit CDA, një organizatë kanadeze kërkimore.
Ajo shtoi: “Mund të parashikoj situata ku Kanadaja angazhohet, aty ku SHBA-të mund të mos angazhohen.”
The post Është e vështirë të ndahesh me Uashingtonin: Pse kthesa e Kanadasë drejt mbrojtjes evropiane ka kufizime appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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