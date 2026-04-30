Analisti Preç Zogaj duke komentuar në emisionin “Të Paekspozuarit”, në MCN TV kandidimin e mjekes Mereme Sela përballë Sali Berishës për kreun e PD-së, u shpreh se e gjithë kjo e quajtur garë është një farsë sa për të thënë se janë zgjedhje.
“Nuk ke ç’të mendosh këtu. Është e gjitha një farsë. Janë demek zgjedhje sa për t’i hequr, për të bërë adetin. Nuk jam i befasuar. Berisha e mori partinë kur nuk e kishte, për t’u mbrojtur, do të ishte naive ta lëshonte tani që e ka, kur përsëri i duhet për t’u mbrojtur nga drejtësia dhe efektet e sanksionimit. Nuk ka ndryshuar asgjë. Gjithë programi i Rithemelimit me shpalljet e bukura, që kryetari që humbet zgjedhjet dorëhiqet, që partia do të hapet, legalizon diversitetin e mendimeve, garën e lirë, të gjithë këto kanë qenë dhe e kam ditur që ishin parrulla për të marrë votat dhe partinë. Nuk është më problemi i Berishës, por i atyre që kanë brohoritur për këto shpallje në stadium. Sidomos neni i dorëheqjes është brohoritur fort. Por kështu do të ndodhte. Është skemë zvogëlimi. Është në rutinë të plotë ky kandidim, apo refuzimi i garës në PD. Kemi rënë në rutinën e komenteve. të gjithë janë të bezdisur.
Por, është një skemë zvogëlimi, që e zvogëlon PD-në, të ndalosh garën. Garat e hapura e energjizojnë një parti, anëtarësinë dhe njerëzit që e ndjekin nga jashtë këtë spektakël. Këtu ka ndodhur e kundërta. Në këto përmasa nuk mbaj mend të ketë ndodhur asnjëherë, të përjashtohen kandidatë që kanë shpallur kandidaturën. Jam i çuditur, sepse në bindjen time, siç është sot PD, Berisha nuk sfidohet, në kuptimin që ta mundë ndonjë prej kandidatëve. Nuk besoj se ka aty ndonjë situatë që ta mundin. Prandaj nuk e kuptoj pse nuk e lejon garën”- tha Zogaj.
Leave a Reply