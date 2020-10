Eshtë 94 vjeçe, por Mbretëresha Elizabetë fotografohet duke drejtuar “Range Rover”

Mbretëresha Elizabeth e Anglisë, Elizabeth II, ndonëse 94-vjeçe, duket më në formë se kurrë. Ajo është filmuar nga paparacër së fundmi në timonin e “Range Rover” të saj, për një xhiro rreth fshatit Norfolk.

Me një palë syze të errëta dhe shall në kokë, Mbretëresha dukej e futur në mendime ndërsa nëpër ngiste makinën në rrugët me pemë.

Muajin e kaluar ajo dhe bashkëshorti, Princi Philip, 99 vjeç, ndërprenë pushimet e tyre verore në Balmoral me tre javë për të kaluar ca kohë së bashku në Wood Farm, ku tani jetojnë vetëm në një shtëpi ‘modeste’ me pesë dhoma gjumi.